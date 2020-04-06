مسؤول عسكري بريطاني كبير يوجّه رسالةً “هامة للغاية” إلى السلطان هيثم بن طارق

أكد الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا التزام بلاده تجاه سلطنة عمان، رغم تداعية جائحة “كورونا” .



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه “لورمير” مع الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان القوات المسلحة في عمان.

وقال “لورمير” في تغريدةٍ عبر حسابه الرسميّ في “تويتر”، رصدتها “وطن”: “اتصلت بصديقي الفريق الركن أحمد النبهاني في عُمان. رغم تداعيات كوفيد19، تظل وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة ملتزمة 100% تجاه السلطنة و السلطان هيثم بن طارق ووزارة دفاع عمان واتفاقية الدفاع المشترك”.

وأكد تطلع بريطانيا “الى العمل مع أصدقائنا العمانيين مجددا عما قريب”.

اتصلت بصديقي الفريق الركن أحمد النبهاني في #عُمان🇴🇲. رغم تداعيات #كوفيد_19🦠، تظل وزارة الدفاع🇬🇧 @DefenceHQ ملتزمة 100% تجاه السلطنة و #السلطان_هيثم_بن_طارق ووزارة دفاع🇴🇲 @MG_MOD_OMAN واتفاقية الدفاع المشترك🇬🇧🇴🇲. تتطلع #بريطانيا🇬🇧 إلى العمل مع أصدقائنا العمانيين مجددا عما قريب. pic.twitter.com/n2sXb6yLv1 — DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) April 6, 2020

وصباح الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات (٢).

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فيما أعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل 439 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس اليوم، ليصل المجموع إلى 5337 حالة وفاة.

وتجاوز مجموع الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في أنحاء العالم مليونا و280 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 70,300 شخص، في وقت تعافى فيه أكثر من 270 ألف مصاب، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها اليوم الاثنين جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء.

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