فيديو “فاضح” لـ دانا جبر من الحجر المنزلي تعمدت فيه إبراز مفاتنها بشكل مستفز يثير جدلا واسعا

تسببت الفنانة السورية دانا جبر في موجة غضب واسعة بين متابعيها عقب نشرها مقطعا مصورا على حسابها بـ”تيك توك” ظهرت فيه بشكل فاضح وتعمدت إبراز مفاتنها بشكل مستفز ما عرضها لهجوم عنيف وانتقادات حادة.

دانا ظهرت في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تردد أغنية “مش بترد” وتردي بلوزة سوداء ضيقة جدا مكشوفة من ناحية الصدر وبنطلونا ضيقا من اللون نفسه، لتبرز مفاتنها بشكل مستفز لجذب المتابعين بأسلوب رخيص.

وبدأت دانا جبر بتأدية الأغنية، وفي نهاية الفيديو نزل كتف التوب الذي ترتديه وكأنها تعمدت فعل هذا لزياة عدد المشاهدات بأسلوب الإغراء.

متابعوا دانا وجهوا لها انتقادات لاذعة بسبب ظهورها الفاضح كما استنكروا خضوعها لعمليات تجميل كثيرة غيرت شكلها.

شاهد أيضاً: السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بوصلة رقص.. ومفاجأة غير متوقعة بنهاية المقطع

وشدد البعض أن النجوم باتوا يلجأون إلى طرق رخيصة للحصول على لايكات وإعجابات من الجمهور المتواجد أونلاين بكثرة في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من حجر منزلي.

ودانا جبر هي فنانة سورية تنتمي إلى عائلة فنية، فهي حفيدة الفنان محمود جبر شقيق الفنان ناجي جبر، والفنانة هيفاء، شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وابنة شقيقة كل من النجمتين ليلى جبر والفنانة مرح جبر، وتزوجت جبر في سن الـ 18 عاما، إلّا أنها انفصلت بعد فترة.

شاركت بعدد من الأعمال الفنية المعروفة من بينها باب الحارة الجزء الثالث والرابع بدور جميلة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb