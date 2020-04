فيديو “فاضح” لـ دانا جبر من الحجر المنزلي تعمدت فيه إبراز مفاتنها بشكل مستفز يثير جدلا واسعا

View this post on Instagram

دانا جبر بفيديو جديد . رح تلاقو كتير شغلات بتحبوها على متجرنا الإلكتروني @bashar_onlinestore Www.basharcollection.com/collections/all . الرابط بالبيو "الوصف" فوق 👆🏻👆🏻 . للإعلانات على صفحاتنا @syrian_actors1 @syrian_actors @dramiat.syria1 @mshaheerfun1 @car_bashar التواصل على الخاص 🌹🌹 . Management @bashar_alharbat @bashar_alharbat . @fitness_bashar_94 @fitness_bashar_94 @the_gyym . #عابد_فهد #قصي_خولي #تيم_حسن #باسل_خياط #نسرين_طافش #كندا_حنا #سلافة_معمار #نجوى_كرم #بسام_كوسا #سلاف_فواخرجي #باسم_ياخور #بشار_الحربات #دانا_جبر #هبة_نور #ديمة_قندلفت #ناصيف_زيتون #bashar_alharbat #معتصم_النهار #سيرين_عبدالنور #الهيبة #سوريا #كورونا #كورونا_فايروس #corona #coronavirüsü #coronavirusitalianews #coronavirus #خليك_بالبيت #stayhome , #خالد_تاجا Www.basharcollection.com/collections/all