علاج كورونا في الإمارات وسلطنة عمان.. “شاهد” شخصان يبصقان على العملة ويثيران موجة غضب واسعة!

في فيديو تقشعر له الأبدان، تم تداوله بشكل مُوسع عبر “السوشيال ميديا”، تحت عنوان “الفلوس علاج الكورونا”، ظهر شخصان يقومان بالبصق في النقود والعطس فيها قبل تسليمها إلى عمال البقالة.

وأكد المغردين أن الفيديو الذي يحتوي على حادثتين مُنفصلتين بنفس الأحداث، أحدهما في الإمارات والأخرى في سلطنة عُمان.

فيديو

في الإمارات و عُمان.. شاهد شخصان يبصقان على الأوراق النقدية قبل تسليمها لعمال البقالة !#فيروس_كورونا pic.twitter.com/u3uFia2Kn8 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 6, 2020

وأثارت اللقطات المُستفزة غضب المغردين، فكتبت د.ملك مغربي: “والله عيب ترى العماله بشر مثلنا مثلهم لو احد لاقدر الله انصاب ومات ذنبه في رقبته ليوم الدين”، وعلق محمد: “للأسف هي المناذج سبب تخلف الأمة العربية”، وسط مُطالبات بإنزال أشد العقوبات ضدهم.

ويبدو أن رجال الأمن في الدولتين لم يتوصلا بعد إلى الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو، لأنه لم يصدر أي تعليق رسمي بعد.

ولا عجب حين أعلنت الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، في ظل هذه الممارسات اللاأخلاقية.

بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة وعدد الوفيات حالتين 2.