علاج كورونا في الإمارات وسلطنة عمان.. “شاهد” شخصان يبصقان على العملة ويثيران موجة غضب واسعة!
في فيديو تقشعر له الأبدان، تم تداوله بشكل مُوسع عبر “السوشيال ميديا”، تحت عنوان “الفلوس علاج الكورونا”، ظهر شخصان يقومان بالبصق في النقود والعطس فيها قبل تسليمها إلى عمال البقالة.
وأكد المغردين أن الفيديو الذي يحتوي على حادثتين مُنفصلتين بنفس الأحداث، أحدهما في الإمارات والأخرى في سلطنة عُمان.
وأثارت اللقطات المُستفزة غضب المغردين، فكتبت د.ملك مغربي: “والله عيب ترى العماله بشر مثلنا مثلهم لو احد لاقدر الله انصاب ومات ذنبه في رقبته ليوم الدين”، وعلق محمد: “للأسف هي المناذج سبب تخلف الأمة العربية”، وسط مُطالبات بإنزال أشد العقوبات ضدهم.
ويبدو أن رجال الأمن في الدولتين لم يتوصلا بعد إلى الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو، لأنه لم يصدر أي تعليق رسمي بعد.
ولا عجب حين أعلنت الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، في ظل هذه الممارسات اللاأخلاقية.
بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة وعدد الوفيات حالتين 2.
الاخير كان عُماني اعرف اللهجة العمانية!من اجل الشهرة يقومون بهذا العمل المشين مع العامل الهندي المسكين!هذه ليست اخلاق ابناء عمان الطيبين !انا متاكد ان وزارة الداخلية سوف تلقي القبض عليهم وتعاقبهم!