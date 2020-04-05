ناشط إماراتي يكشف ما تخفيه الإمارات.. كارثة كبيرة أحدثها فيروس كورونا في البلاد!

حذّر الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل من كارثة حقيقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، مؤكداً أن السلطات الإماراتية لا تعلن الأعداد الحقيقية.

ودعا “الطويل” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” الإماراتيين إللى التزام البيوت، قائلاً: “والله لست هنا للتخويف أو التهويل ولكن هي حقيقة فيروس كورونا منتشر بشكل كبير في الدولة والدولة في كل يوم تعلم عن اصابات جديدة، ما أعلمه من عدد الإصابات كارثة حقيقية”.

يا أهلي يا أحبتي في #الإمارات أرجوكم أن تلتزموا بيوتكم أرجوكم ان تلتزموا بالحجر المنزلي ..



والله لست هنا للتخويف أو التهويل ولكن هي حقيقة #فايروس_كورونا منتشر بشكل كبير في الدولة والدولة في كل يوم تعلم عن اصابات جديدة .. ما أعلمه من عدد الإصابات كارثة حقيقية .. #خليك_في_البيت — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) April 4, 2020

وأكد أن هناك أكثر من 300 مصاب بالفيروس في منطقة نايف بدبي .

فقط في منطقة نايف العدد أكثر من 300 مصاب — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) April 4, 2020

وكانت صحيفة “منت” الهندية اكدت أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

#الامارات فقدت السيطرة في التصدي ل #فيروس_كورونا ..

هذا اليوم في #دبي ( سوق نايف ) ونسأل الله الشفاء العاجل لهم والعفو والعافية .#فيروس_كورونا pic.twitter.com/hOlNj3Bwg2 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

يُذكر أن وزارة الصحة بالإمارات أعلنت السبت تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة.

كما أعلنت شفاء 17 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 125 حالة.

واعلنت عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات.