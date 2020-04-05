أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في الإمارات
أول حالتي وفاة بفيروس كورونا في الإمارات
الهدهد

ناشط إماراتي يكشف ما تخفيه الإمارات.. كارثة كبيرة أحدثها فيروس كورونا في البلاد!

كتب وطن
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حذّر الناشط الحقوقي الإماراتي من كارثة حقيقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ، مؤكداً أن لا تعلن الأعداد الحقيقية.

ودعا “الطويل” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” الإماراتيين إللى التزام البيوت، قائلاً: “والله لست هنا للتخويف أو التهويل ولكن هي حقيقة منتشر بشكل كبير في الدولة والدولة في كل يوم تعلم عن اصابات جديدة، ما أعلمه من عدد الإصابات كارثة حقيقية”.

وأكد أن هناك أكثر من 300 مصاب بالفيروس في منطقة نايف بدبي .

وكانت صحيفة “منت” الهندية اكدت أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

يُذكر أن وزارة الصحة بالإمارات أعلنت السبت تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة.

كما أعلنت شفاء 17 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 125 حالة.

واعلنت عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات.

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