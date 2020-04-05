يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الكحول.. “شاهد” مطربة الحصان تُفجر مفاجأة وتفضح أسرار علاقتها برئيس عربي
فاجأت مُطربة الحصان التونسية نجلاء الجمهور بتصريحات صادمة حين اعترفت أنها كانت على علاقة خاصة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت نجلاء في حوار عبر فضائية “الحوار التونسي” أنها تعرفت إلى الزعيم الراحل معمر القذافي حين غادرت مصر بعد تفاقم المشاكل معها هناك، فتلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، لتكتشف لاحقاً أن الزعيم هو من دعاها شفقةً عليها بعدما كشفت أزمتها مع مصر.
وأكدت نجلاء أنها لا تخجل بعلاقتها الخاصة مع معمر القذافي، وأنه فخر لها وللعرب جميعاً.
وكشفت نجلاء بعض أسرار الزعيم الراحل معمر القذافي قائلة أنه يصوم كل اثنين وخميس، ولا يشرب الكحوليات ولا يُدخن.
كما كشفت نجلاء أن الزعيم الراحل اقترح عليها التوسط لحل أزمتها مع مصر، والبقاء في ليبيا لأنه لا يحب الظلم الذي وقع عليها، لكنها رفضت لأن ليبيا ليست بحجم مصر، ولن تنجح فيها.
وقالت نجلاء أن الزعيم معمر القذافي عوضها بدعمها مادياً، فقام بتمويل أغنتين لها مع أشهر مُخرجة في لبنان وهي رندة علم.
وأكدت نجلاء أن علاقتهما كانت بريئة، مُجرد استلطاف وصداقة استمرت لمدة عام فقط.
يُذكر أن الأقاويل حول منع نجلاء من دخول مصر كثيرة، حيث انتشر آنذاك أن السبب أخلاقي، لكنها أنكرت ذلك خلال لقاءات صحفية، وقالت أنها لاتعلم حتى الآن سبب منعها، ولم يُصدق الأغلبية روايتها.
اغلب الحكام العرب لهم علاقات مشبوهه مع عاهرات من امثاللك سواء من داخل الفن او من خارجه و اغلب هؤلاء الحكام لا يابهون لمشاكل شعوبهم التي تان من الفقر و الجوع و المرض و يصرفون ببذخ علي شهواتهم الحيوانيه و الجنسيه فقط و علي غرائزهم و اغلبهم ان لم يكن كلهم يشربون الخمور و يمارسون الزنا و منهم من يمارس اللواط ايضا و لهم عاهرات متخفين في جميع انحاء العالم و يغدقون عليهم بالهدايا و الملايين و القصور و لااحد يعلم ذاللك الا بعد ان ينزلون الي التراب و تنفضح اسراراهم الخاصه و عن ثرواتهم و نزواتهم مع نساء الارض من مغنيات و ممثلات و راقصات
ثم تخرجي علينا اليوم لتقولي بانه كان يصوم اثنين و خميس ؟؟؟؟؟؟ يا سلام علي التدين و الورع و التقوي و العمل الصالح و من اوجهه عمله الخيري انه وقف بجانبك و دعاكي عنده لانه راي انك مظلومه ؟؟؟؟ اذا كانت اغلب الشعوب العربيه البائسه معظمها مظلوم و مقهور و يان من المرض و سرقة خيراته هؤلاء ماذا تقولين عليهم اذن ؟؟؟
ذهب القذافي و غيره سيذهب لا محاله و قريبا جدااا ممن اعتبرهم شيوخ دين و رجال دين كما سموا انفسهم كذاللك ممن امتلات كروشهم نفاقا و كذبا و تضليلا للناس الي رب الخلق اجمعين ليحاسب و سيذهب غيره كثيرين من حكام العرب ليحاسبوا علي كل افعاله و علي نزواتهم
فلا داعي لنعتبرهم انهم كانوا انبياء عصرهم لانهم من زرعوا كل تالامراض بين الناس و لم يعرفوا و لم يطبقوا حرفا من كتاب الله انما مظاهر خادعه امام الناس فقط
انهم عار علي العالم اجمع و قريبا سقتص منهم الله علي ظلمهم للناس اجمعين ,,,,,,,,,,,,,