“شاهد” كويتية تطعن عسكري وتقوم بدهسه بسيارتها لأنه استوقفها أثناء تطبيق حظر التجول!

انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا لحادثة خارجة عن المألوف في الكويت.

حيث ظهرت مطاردة سينمائية بين رجال الشرطة الكويتية وفتاة، وذلك بعدما قامت بكسر قانون الحظر الجزئي الذي فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وظهر بالفيديو المتداول استنفار رجال الأمن وصوت إطلاق نار كثيف، قبل أن تُحاول الفتاة دهس أحد رجال الشرطة وطعنه بعدما حاول إمساكها والسيطرة عليها، خاصة أنها كانت تسير عكس السير.

فيديو

إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة.. ضبط فتاة مخالفة للحظر لديها ملف في الطب النفسي بعد شروعها في دهس عسكري وطعنه في الكويت pic.twitter.com/W8PdKDaKcL — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 5, 2020

وكشفت صحيفة “الأنباء” أنه تم إلقاء القبض على الفتاة التي تبين أنها مريضة نفسياً، ولديها ملف في الطب النفسي بالكويت.

وتوجهت سيارة إسعاف للموقع للتعامل مع الفتاة التي أصيبت بعدة إصابات متفرقة بسبب الحادثة؛ بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.