هذا ما حدث لكميات ضخمة من الخضروات والفاكهة.. فيديو “صادم” قلب سلطنة عُمان والحكومة توضح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة جدل واسعة عقب تداول مقطع مصور، أظهر إتلاف كميات ضخمة من الخضروات والفاكهة كانت تحملها سيارات شحن عالقة على الحدود.

وتسبب المقطع في غضب العديد من النشطاء حيث يعاني العالم كله من أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يتم إتلاف هذه السلع والناس في أشد الحاجة لها حاليا.

فواكه ع الحدود ترمى

بسبب كرونا بين بعض الدول

وناس ما لاقيه تاكل. pic.twitter.com/1M0yX5JAtb — سلطان بن ماجد العبري (@sultanmalabri) April 5, 2020

وبعد الضجة التي أحدثها المقطع اضطرت حكومة السلطنة متمثلة في مركز التواصل الحكومي للرد وتوضيح الحقيقة.

وأكد حساب “عمان تواجه كورونا” الذي يديره مركز التواصل الحكومي أنه ‏لا صحة للفيديو المتداول الذي يتضمن إتلاف كميات من الخضروات والفواكه في دولة شقيقة كانت متجهة إلى السلطنة.

لا صحة للفيديو المتداول الذي يتضمن إتلاف كميات من الخضروات والفواكه في دولة شقيقة كانت متجهة إلى السلطنة.



شحنات الخضروات والفواكه تأتي إلى السلطنة وتعبر بانسيابية، كما أن الفواكه والخضروات المحلية متوفرة وبأسعار مناسبة.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/ptpqBbcu3Q — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 5, 2020

وأكد الحساب الرسمي أن شحنات الخضروات والفواكه تأتي إلى السلطنة وتعبر بانسيابية، كما أن الفواكه والخضروات المحلية متوفرة وبأسعار مناسبة.

وكان عدد من متداولي المقطع زعموا أن هذه الشاحنات كانت في طريقها لسلطنة عمان، وتم توقيفها على حدد الإمارات.

وسجّلت دولٌ عربية ارتفاعا في ضحايا فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إذ ارتفع إجمالي الضحايا في السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عُمان وسورية والبحرين، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات ليبلغ الإجمالي في البلاد 34 حالة من مجموع عدد الإصابات البالغ 2385، بعد تسجيل 206 إصابة جديدة.

وبلغ مجموع المتعافين من إجمالي المصابين 488 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن “نسبة المصابين من السعوديين بلغت 47 بالمئة، ونسبة غير السعوديين 53 بالمئة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 69، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، من إجمالي 961 مصابا، عقب الكشف عن إصابة واحدة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الخاص بفيروس كورونا، إن عدد المتعافين من المرض من إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70، بعد تماثل حالة جديدة للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 77 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 556.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريح صحافي، إن عدد المتعافين بلغ 99 من الإجمالي، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.

و في سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 إصابة، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 298، بينها حالتا وفاة، و61 حالة تماثلت للشفاء.

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