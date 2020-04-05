صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
حياتنا

“شاهد” عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري ترقص “كالغزال” بملابس “نار”

كتب وطن
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خطفت عارضة الأزياء الإيرانية قلوب مُتابعيها برقصة مثيرة عبر تطبيق “”.

ونشرت الإيرانية ماهلاغا فيديو وهي ترقص بملابس أشبه بالبكيني، حيث ارتدت ميني شورت أسود، وتيشرت أسود ضيق، واستعرضت رشاقتها وجسدها المثير، مع توجيه الغمزات والقُبلات لجمهورها.

ووصف الجمهور عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بـ”الغزال” في جمالها ورشاقتها.

يُذكر أن النُقاد والعاملين بالأزياء والجمال، أطلقوا على الإيرانية ماهلاغا جابري تلقب بـ”أجمل نساء الأرض”، لجمالها الشديد، وهي تعيش في وتبلغ من العمر 30عاماً، ودخلت عالم الأزياء عالم 2005، وما سيُفاجئ الجمهور أنها مُسلمة.

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