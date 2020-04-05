“شاهد” عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري ترقص “كالغزال” بملابس “نار”

خطفت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري قلوب مُتابعيها برقصة مثيرة عبر تطبيق “تيك توك”.

ونشرت الإيرانية ماهلاغا فيديو وهي ترقص بملابس أشبه بالبكيني، حيث ارتدت ميني شورت أسود، وتيشرت أسود ضيق، واستعرضت رشاقتها وجسدها المثير، مع توجيه الغمزات والقُبلات لجمهورها.

مهلاقا جابري ترقص كالغزال عبر TikTok🥺🖤 pic.twitter.com/Mh6op0FvX5 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 4, 2020

ووصف الجمهور عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بـ”الغزال” في جمالها ورشاقتها.

يُذكر أن النُقاد والعاملين بالأزياء والجمال، أطلقوا على الإيرانية ماهلاغا جابري تلقب بـ”أجمل نساء الأرض”، لجمالها الشديد، وهي تعيش في أمريكا وتبلغ من العمر 30عاماً، ودخلت عالم الأزياء عالم 2005، وما سيُفاجئ الجمهور أنها مُسلمة.