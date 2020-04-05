بعد فضيحة منطقة الصجعة.. حاكم الشارقة يأمر بعدم دفن ضحايا فيروس كورونا في إمارته نهائياً

أصدر حاكم الشارقة الإماراتية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أمراً بعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الشارقة.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجه سلطان بن محمد القاسمي دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة لعدم دفن أيٍّ من ضحايا مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة الصجعة بالشارقة.

وأكد القاسمي أنه “لم يدفن أيٌّ من الضحايا في المنطقة المذكورة، أو غيرها، في الشارقة، بخلاف ما نشره أحد المغرضين لمقطع فيديو يدعي فيه أنه يتم الدفن بالمنطقة”.

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجمهور “إلى توخي الدقة، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات، وتداول الأخبار الصادرة عن المصادر الرسمية المعروفة في الدولة، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية المختصة تقوم بدورها، وفق القانون، إزاء الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع”.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الوفيات بمرض “كورونا” 9، في حين بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس 1264 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد ينتشر اليوم في جميع دول العالم باستثناء دول قليلة، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، ومن ضمنها صلوات الجمعة والجماعة.