بشرى سارة لمرضى كورونا في سلطنة عُمان وإنجاز طبي كبير بأياد عُمانية

في بشرى سارة للعمانيين عامة ومرضى فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، تمكنت شركة عُمانية من اختراع أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع والتي أثبتت كفاءة عالية بعد تجرتها بمستشفى السلطان قابوس.

وفي التفاصيل قالت وسائل إعلام عُمانية إن شركة “إنوتك” العمانية أعلنت أنها اختبرت جهاز جهاز التنفس الاصطناعي، الذي أنتجته الشركة، في المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط.

🇴🇲 شركة إنوتك @oman_innotech تختبر جهاز التنفس الاصطناعي في المستشفى السلطاني وتمت إجازتهُ للإستخدام الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا ، وتم تصنيع الجهاز بالكامل في سلطنة عمان عبر فريق تصنيع عماني.



🇴🇲الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبناءه🇴🇲 pic.twitter.com/PESkLaQAgv — اقتصاد السلطنة (@Oman_economy) April 5, 2020

وذكرت الشركة في بيان لها أن الجهاز تمت إجازتهُ للاستخدام الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

كما أكدت شركة “إنوتك” أن الجهاز تم تصنيعه بالكامل محليا في سلطنة عمان وعبر فريق تصنيع عماني.

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وأشاد العديد من العُمانيين بهذا الإنجاز الكبير في ظل أزمة كبيرة يعاني منها العالم بنقص أجهزة التنفس، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين حول العالم بوتيرة جنونية.

ما شا۽ الله عليهم؛ عشان كذا لازم ندعم الشباب المبتكرين في ابتكار الاجهزة وغيرها الكثيـر😍😍😍 — مـريـم الـراشۣـدي❤ (@maryamalrashdi2) April 5, 2020

ما شاء الله بوركت جهودكم — Dumtum Salimin (@DumtumS) April 5, 2020

موفقين الله يكثر من أمثالكم — استغفر الله وأتوب إليه (@f_ahmed71) April 5, 2020

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأحد، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 298 حالة وعدد الوفيات حالتان.

وأكدت الوزارة أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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