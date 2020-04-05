أحدث ظهور لزوج نانسي عجرم بعد قتله الشاب السوري يثير ضجة ومعلّق: “شكله مثل الوحش”!

أثار أحدث ظهور للدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهو المتهم بقتل الشاب السوري محمود الموسى في منزله جدلاً واسعاً .

ونشرت “نانسي” صورا على حسابها الرسميّ في “انستغرام” ضمن احتفال العائلة بـ”أحد الشعانين”، بدا فيها فادي الهاشم “مبتسماً”.

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وعبّر متابعون عن سخطهم من محاولة زوج نانسي عجرم تجاهل الجريمة بالظهر مبتسما مع زوجته وبناته، خاصةً وأن تفاعلات الجريمة لا زالت مستمرة، فيما قال أحد المعلقين: “القاتل شكله مثل الوحش”.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وكانت محامية “الموسى” رهاب بيطار قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية نانسي.

وظهرت في مقطع صوتي وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.

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