“المتلون” محمد الهاشمي يهاجم قطر بعد أن كان يسبح بحمدها ويتهم حكامها بدعم الإسلاميين مادياً ومعنوياً!

واصل الإعلامي التونسي “المتلون”، محمد الهاشمي هجومه على قطر بعد أن كان من أشد المدافعين عنها، متهماً الدوحة بدعم الإسلاميين مادياً ومعنوياً.

وقال الهاشمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قطر تدعم الإسلاميين مادياً ومعنوياً، والمدافعون عن حكام قطر عاجزون عن الدفاع عن “عمائلهم” فيمرّون لشتم من يجرؤ على قول الحقيقة، منطقي جداً”.

وأضاف الهاشمي: “كيف يستطيع عاقل الدفاع عمن أتوا بالناتو إلى ليبيا، وحاربوا في ركابه؟، كيف يستطيع عاقل أن يدافع عن الذين ينامون مع الصهاينة في فراش واحد؟، كيف؟”.

قطر تدعم الإسلاميين ماديا ومعنويا. والمدافعون عن حكام #قطر عاجزون عن الدفاع عن "عمائلهم" فيمرّون لشتم من يجرؤ على قول الحقيقة.

منطقي جدا. كيف يستطيع عاقل الدفاع عمن أتوا بالناتو إلى #ليبيا، وحاربوا في ركابه؟

كيف يستطيع عاقل أن يدافع عن الذين ينامون مع الصهاينة في فراش واحد؟

كيف؟ pic.twitter.com/O9Xtq7s3dM — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 4, 2020

وتابع الهاشمي في تغريدة أخرى” “كيف يستطيع عاقل أن يدافع عن الذين ينامون مع الصهاينة في فراش واحد، ثم يوهمون الناس عبر قناة #الجزيرة أنهم من جبهة الصمود والتصدي؟”، وفق تعبيره.

منطقيا.. كيف يستطيع عاقل الدفاع عمّن أتوا بالناتو إلى #ليبيا، وحاربوا في ركابه؟ كيف يستطيع عاقل أن يدافع عن الذين ينامون مع الصهاينة في فراش واحد.. (حكام #قطر ينسقون مع الموساد!!!!).. ثم يوهمون الناس عبر قناة #الجزيرة أنهم من جبهة الصمود والتصدي؟

كيف؟؟؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 4, 2020

هذا وانبرى نشطاء تويتر بالرد على الهاشمي وكشف تلونه بين الحين والآخر، حيث رد عليه عبد الوهاب ساري بالقول: ” تتباكى على القذافي بحجة الناتو وتنهجم على قطر بسبب دعمها لإنقاذ الشعب الليبي إليك هذا الفيديو”.

تتباكى على القذافي بحجة الناتو وتنهجم على #قطر بسبب دعمها لإنقاذ الشعب الليبي .. إليك هذا الفيديو pic.twitter.com/eWJn9qlLlU — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) April 4, 2020

وتساءل مغرد آخر عن الثمن الذي يقبضه الهاشمي مقابل الهجوم على قطر بالقول: ” كم يدفعوا لك حتى تكتب لهم هكذا”.

كم يدفعوا لك حتى تكتب لهم هكذا — Khirozitoune (@Khirozitoune2) April 4, 2020

وقال المغرد جمال: ” يا دكتور من يدافع عن جلب السعودية للكفار ضد صدام هو نفسه من يدافع عن جلب الثوار للناتو، ردها إن استطعت”.

يا دكتور من يدافع عن.جلب السعودية للكفار ضد صدام هو نفسه من يدافع عن.جلب الثوار للناتوا .ردها إن إستطعت — جمال (@baiFl61ULpHAvZF) April 4, 2020

وعلق حساب باسم مواطن مصري على التغريدات بالقول: “إذن انت لا تعترف بالثورات وتعترف بالطواغيت العرب .وهل قطر الآن لها وجود في ليبيا ومصر والجزائر واليمن والعراق وسوريا وتونس التي لولا الثورة ما كنت تتطأ قدمك بها لترشح نفسك رئيسا لها..مجرد رأي”.

إذن انت لا تعترف بالثورات وتعترف بالطواغيت العرب .وهل قطر الآن لها وجود في ليبيا ومصر والجزائر واليمن والعراق وسوريا وتونس التي لولا الثورة ما كنت تتطأ قدمك بها لترشح نفسك رئيسا لها..مجرد رأي — مواطن مصري (@1a2s3h4r5af) April 4, 2020

وفي وقت سابق كشف مغرد قطري، تفاصيل “تلون” الصحفي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، وتغيير مواقفه السابقة ضد السعودية والإمارات، حيث كان يعرف عن الهاشمي انتقاده الشديد لحكام الرياض وأبو ظبي.

وقال المغرد “عبد العزيز حمد العطية”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الهاشمي طلب مقابلة كبار المسؤولين في قطر قبل فترة ولم يستجيب له فقام بسب قطر”.

وأضاف العطية مخاطباً الهاشمي “قطر ما قدروا عليها فوق 60 قناة وصحافة وغيرها وأنت وقناتك إلي من غرفة وصالة تريد تشوه صورة قطر أنت تعيش الوهم، قطر وأميرها وشعبها وكل محب لها تقف مع المظلومين في العالم مع الجزيرة”.

وفي اعتراف صريح من الهاشمي بما جرى، علق قائلاً :” “أولاً اعتذر عن طلب المقابلة، تصرفت بحسن نية وتجاهلت أن أهل الحظوة عند حكام قطر هم الصهاينة والإخوان وجماعة إيران، وأنا لست من هذه الفئات الثلاثة”.

وأضاف الهاشمي: “أكرر اعتذاري، وأطمئنك زيادة أنه ليس لك ما تخشاه من قناة الغرفة وصالة، انس الموضوع ولا تشغل بالك”.

الجدير ذكره أن الإمارات تقود الدعم العسكري لقوات اللواء الليبي المنشق عن الحكومة الشرعية خليفة حفتر، وتقدم له الأموال والسلاح لاستمرار القتال في ليبيا، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر لتقسيمها.