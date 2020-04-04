السيسي يجد علاج فيروس كورونا في دم الممثلة زينة.. “شاهد” سأعالج المصريين ولو فاض هبعت للسعودية!

أثارت الفنانة المصرية “زينة”، موجة سخرية واسعة، في حديثها عن علاج فيروس كورونا المستجد والمعروف علمياً بـ”كوفيد 19″.

وكشفت زينة كيف انعكست حالتها النفسية السيئة بسبب أزمة فيروس كورونا على أحلامها إثر اصابتها بنزلة برد، فقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة اليوم” مع الممثل المصري إدوارد: “حلمت إني قاعدة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعمال بيأكلني شوكولاتة ولبن عشان يقوي دمي بعد ما اكتشفت أنه دمي هو المصل اللي بيعالج فيروس كورونا”.

الفنانة زينة:



" حلمت أني جالسة مع السيسي وطلع دمي هو لقاح كورونا، عالجت فيه الشعب المصري والباقي حنرسله للسعودية " pic.twitter.com/I0onokaMyd — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 3, 2020

واستطردت الممثلة زينة كابوسها الغريب: “كل الدول بعتت طياراتها عشان تاخدني، بس أنا قلت أعالج شعبي أول ولو زاد شوية دم هبعتها للسعودية”.

وأثارت مداخلة الفنانة زينة سخرية المُتابعين، فنشر أحدهم فيديو ساخر مُعلقاً: “احمد عز بعد ماعرف بسالفة دم زينة”.

احمد عز بعد ماعرف بسالفة دم زينة pic.twitter.com/O9tatah9bO — ناصر السهلي (@nsnr__5) April 3, 2020

وسخر مُغرد آخر قائلاً: “بروح أنام يمكن أجيب باقي اللقاح”.

بروح انام يمكن اجيب لقاح لباقي الامراض pic.twitter.com/g0lpHt0721 — 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) April 3, 2020

يُذكر أن الفنانة زينة حصلت على إجازة إجبارية أثناء تصوير مسلسلها “جمع سالم” بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات العزل وحظر التجول.

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وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت الجمعة، تسجيل 120 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و8 حالات وفاة وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصابين بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أن حالات الوفاة الجديدة بينها أجنبي و7 مصريين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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