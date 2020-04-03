نهاية الخيانة بالدّم .. مصري ينحر زوجته وعشيقها بعدما عاد للمنزل وضبطهما عاريين في غرفة النوم!

قتل مصري زوجته وعشيقها بعدما ضبطهما “بالجرم المشهود” في أحضان بعضهما بغرفة نومه بمنطقة العمرانية – كبر أحياء محافظة الجيزة- في مصر.

وقال المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة إنه متزوج منذ عامين، وخرج للعمل في محل جزار قريب من المنزل، وأثناء وجوده في العمل، طلب منه صاحب المحل إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل، فسمع أصواتا داخل غرفة النوم، وعندما دخل الغرفة، تفاجأ بزوجته عارية في أحضان عشيقها، .سدد لزوجته طعنة في الرقبة والصدر وأنهى حياتها في الحال.

وتابع المتهم في اعترفاته، بأن عشيقها حاول الهرب واختبأ عاريا أسفل السرير إلا أنه سدد له 15 طعنة في الرقبة والصدر حتى فارق الحياة، وانتظر بجوار الجثث حتى حضرت الشرطة.

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.