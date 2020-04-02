وزير الإعلام اليمني يهاجم “الجزيرة” وقطر.. الدوحة ردت ببيان رسمي وضعه في حرج

وجه وزير الإعلام بالحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، اتهامات لقطر بدعم جماعة الحوثي في اليمن كما هاجم قناة “الجزيرة”، ما دفع الدوحة للرد على اتهاماته ببيان رسمي من وزارة الخارجية فند ما وصفته بالإدعاءات من قبل الوزير اليمني.

“الإرياني” وفي تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) دعا قطر وقناتها “الجزيرة”، إلى النأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني، الذي “يوغل فيه ملالي إيران”.

٢-ندعو قطر وقناة الجزيرة التي أصبح موقفها واضح في التماهي مع المشروع الايراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والاعلامي، لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي ايران، فالتاريخ لن يرحم احد — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 31, 2020

ووجه الوزير اليمني اتهاما صريحا للدوحة بـ”التماهي” مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية في اليمن، مشيرة إلى أن قطر وإعلامها باتا يقدمان الدعم والغطاء للحوثيين.

وقال معمر الإرياني في تغريدة أخرى:”معركتي الجوف ومأرب ليست مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية او طرف سياسي ولا معركة السعودية كما يصورها البعض”

١-معركتي الجوف ومارب ليست مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية او طرف سياسي ولا معركة السعودية كما يصورها البعض

إنها معركة مصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة

وهو ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون ادراك بأن تداعياتها ستطال الجميع — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 31, 2020

وتابع:”إنها معركة مصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة وهو ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون ادراك بأن تداعياتها ستطال الجميع”

وغرد ثالثا مهاجما قطر:”يخطئ أخواننا في قطر او غيرها إن اعتقدوا انهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الايراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات”

٣-يخطئ أخواننا في قطر او غيرها إن اعتقدوا انهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الايراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 31, 2020

التغريدات التي استدعت ردا رسميا من الدوحة فندت فيه ما وصفته بمزاعم الوزير اليمني، حيث رفضت قطر الاتهامات بدعم الحوثيين، باليمن سياسيًا وإعلاميًا، مؤكدة أنها “لا تكن للشعب اليمني الشقيق إلا كل خير”.

وشددت قطر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أنها “لن تألو جهدًا في دعم أية مساع إقليمية أو دولية لرفع هذه الغمة عن اليمن”، مجددة تأكيدها على أن “هذه الاتهامات باطلة”.

وأضافت: “القاصي والداني يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق”.

وأردفت “كان أحرى بالسيد الإرياني أن يوجه طاقاته الإعلامية لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب لإعلاء مصلحة الشعب اليمني وإيقاف هذا الصراع الذي بات عبثيا، من خلال الانخراط بجدية في مسار سياسي ضمن أطر الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة”.