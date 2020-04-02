كورونا يضرب الجيش الإماراتي وسط تعتيم رسمي.. الإصابة بدأت في معسكرين وهذه التفاصيل كاملة
كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف الجيش الإماراتي وسط تعتيم رسمي متعمد من السلطات.
حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 35 ألف شخص على تويتر، زعم في تغريدة رصدتها (وطن) أن هناك إصابات بكورونا في معسكرين للجيش الإماراتي وسط تكتم شديد للغاية.
وتابع:”محمد بن زايد بالفعل أمام أزمة حقيقية داخليا بسبب تفشي فيروس كورونا وإذا استمر الحال على ماهو عليه فقد نرى انهيار للمنظومة الصحية في الامارات”
وأكد المغرد “بوغانم” في تغريدة أخرى وفقا لمصادر وصفها بالمطلعة أن كورونا منتشر في الامارات بنسبة كبيرة للغاية تفوق مايتم الاعلان عنه بكثير حيث المنطقة الغربية فيها نسبة اصابات تقدر ب 45% وفي دبي والمناطق الصناعية تقدر ب %57 بالاضافة إلى تعطيل الحركة في إحدى منصات النفط البحرية بسبب انتشار الفيروس.
وكانت العديد من الصور والمقاطع المصورة انتشرت من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات، ما كشف فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام هذا الفيروس المرعب الذي تحول لوباء عالمي أحدث حالة شلل للكوكب بأسره.
فبعد اضطرار الإمارات لوقف حركة السفر بالطائرات وإطلاق حملة تعقيم بأنحاء البلاد، فضلا عن فرض حظر تجوال شامل داخل الدولة، كل هذه الإجراءات لم تجدٍ نفعا أمام فيروس كورونا ما دفع عيال زياد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة بتاريخ الإمارات من ضمنها غلق مناطق تجارية بالكامل.
وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.
فيديو آخر انتشر على نطاق واسع أظهر مريض بكورونا ملقى على الأرض في مشهد مرعب، وسط خوف المحيطين به الذين لم يجرؤ أحدهم على الاقتراب منه أو مساعدته.
ولأول مرة في تاريخ الإمارات يتم فرض حظر كامل للتجول في منطقة رئيسية في دبي، وهي منطقة اسواق الذهب والعطارة لتعقيم المنطقة.
واتهمت صحيفة “The Lede” الهندية، الحكومة الإماراتية بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا، مشيرة إلى أن ولاية كيرالا الهندية سجلت 63 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بينهم 44 حالة لعائدين من مدينة دبي في الإمارات.
وأكدت الصحيفة أن غالبية الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الولاية الهندية الجنوبية قادمة من الخليج العربي، خاصة دولة الإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنه تم تسجيل 14 إصابة بفيروس “كورونا” في كيرالا، يوم الثلاثاء، وكان بينهم 8 حالات قادمين من دبي.
والإثنين، قال رئيس وزراء ولاية كيرالا “بيناراي فيجايان”، إنه تم تسجيل 30 إصابة بالفيروس بالولاية بينهم 27 حالة عائدة من دبي.
والأحد تم تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” بالولاية الهندية ذاتها، بينهم 9 حالات قادمة من دبي، مشيرا إلى أن الإصابات تتركز وسط العائدين من منطقة نايف.
وتابعت الصحيفة، أنه حتى مساء الثلاثاء فإن هناك 105 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في ولاية كيرالا، مشيرة إلى أنه معظم الإصابات لأشخاص عائدين من منطقة نايف في دبي، حيث يديرون شركات منسوجات صغيرة ويعيشون في مساكن ضيقة.