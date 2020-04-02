كورونا يضرب الجيش الإماراتي وسط تعتيم رسمي.. الإصابة بدأت في معسكرين وهذه التفاصيل كاملة

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف الجيش الإماراتي وسط تعتيم رسمي متعمد من السلطات.

حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 35 ألف شخص على تويتر، زعم في تغريدة رصدتها (وطن) أن هناك إصابات بكورونا في معسكرين للجيش الإماراتي وسط تكتم شديد للغاية.

كما..هناك اصابات في معسكرين للجيش

وسط تكتم شديد للغايه

محمد بن زايد بالفعل امام ازمه حقيقيه

داخليا" بسبب تفشي فايروس كورونا

واذا..استمر الحال على ماهو عليه

قد..نرى انهيار للمنظومه الصحيه في الامارات

اللهم رد البلاء عن المسلمين

واهلك محمد بن زايد ومؤيديه..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) April 2, 2020

وتابع:”محمد بن زايد بالفعل أمام أزمة حقيقية داخليا بسبب تفشي فيروس كورونا وإذا استمر الحال على ماهو عليه فقد نرى انهيار للمنظومة الصحية في الامارات”

وأكد المغرد “بوغانم” في تغريدة أخرى وفقا لمصادر وصفها بالمطلعة أن كورونا منتشر في الامارات بنسبة كبيرة للغاية تفوق مايتم الاعلان عنه بكثير حيث المنطقة الغربية فيها نسبة اصابات تقدر ب 45% وفي دبي والمناطق الصناعية تقدر ب %57 بالاضافة إلى تعطيل الحركة في إحدى منصات النفط البحرية بسبب انتشار الفيروس.

مصادر خاصه سأنقلها لكم كما وردتني

فايروس كورونا منتشر في الامارات

بنسبه كبيره للغايه تفوق مايتم الاعلان عنه

بكثير حيث المنطقه الغربيه فيها نسبة اصابات

تقدر ب 45% دبي والمناطق الصناعيه تقدر ب

%57 بالاضافه الى تعطيل الحركه في احدى

منصات النفط البحريه بسبب انتشار الفايروس

بشكل كبير — بوغانم (@hassanalishaq37) April 2, 2020

وكانت العديد من الصور والمقاطع المصورة انتشرت من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات، ما كشف فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام هذا الفيروس المرعب الذي تحول لوباء عالمي أحدث حالة شلل للكوكب بأسره.

فبعد اضطرار الإمارات لوقف حركة السفر بالطائرات وإطلاق حملة تعقيم بأنحاء البلاد، فضلا عن فرض حظر تجوال شامل داخل الدولة، كل هذه الإجراءات لم تجدٍ نفعا أمام فيروس كورونا ما دفع عيال زياد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة بتاريخ الإمارات من ضمنها غلق مناطق تجارية بالكامل.

وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

#الامارات فقدت السيطرة في التصدي ل #فيروس_كورونا ..

هذا اليوم في #دبي ( سوق نايف ) ونسأل الله الشفاء العاجل لهم والعفو والعافية .#فيروس_كورونا pic.twitter.com/hOlNj3Bwg2 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

فيديو آخر انتشر على نطاق واسع أظهر مريض بكورونا ملقى على الأرض في مشهد مرعب، وسط خوف المحيطين به الذين لم يجرؤ أحدهم على الاقتراب منه أو مساعدته.

وهذه فيديو لمريض مصاب ب #فيروس_كوروناَ في دبي ( سوق نايف )



اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه 🙏 pic.twitter.com/dW2BQrOJIq — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

ولأول مرة في تاريخ الإمارات يتم فرض حظر كامل للتجول في منطقة رئيسية في دبي، وهي منطقة اسواق الذهب والعطارة لتعقيم المنطقة.

واتهمت صحيفة “The Lede” الهندية، الحكومة الإماراتية بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بكورونا، مشيرة إلى أن ولاية كيرالا الهندية سجلت 63 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بينهم 44 حالة لعائدين من مدينة دبي في الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن غالبية الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الولاية الهندية الجنوبية قادمة من الخليج العربي، خاصة دولة الإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنه تم تسجيل 14 إصابة بفيروس “كورونا” في كيرالا، يوم الثلاثاء، وكان بينهم 8 حالات قادمين من دبي.

والإثنين، قال رئيس وزراء ولاية كيرالا “بيناراي فيجايان”، إنه تم تسجيل 30 إصابة بالفيروس بالولاية بينهم 27 حالة عائدة من دبي.

والأحد تم تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” بالولاية الهندية ذاتها، بينهم 9 حالات قادمة من دبي، مشيرا إلى أن الإصابات تتركز وسط العائدين من منطقة نايف.

وتابعت الصحيفة، أنه حتى مساء الثلاثاء فإن هناك 105 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في ولاية كيرالا، مشيرة إلى أنه معظم الإصابات لأشخاص عائدين من منطقة نايف في دبي، حيث يديرون شركات منسوجات صغيرة ويعيشون في مساكن ضيقة.