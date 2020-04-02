أول رد فعل مصري على حياة الفهد بعد تصريحاتها المسيئة واتجاه لوضعها على هذه القائمة

في اول رد فعل مصر على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي أساءت فيها للوافدين بصفة عامة والمصريين على وجه التحديد عندما طالت الحكومة بالتخلص منهم ورميهم في الصحراء جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بالكويت.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية فقد تقدم المحامي المصري سمير صبري، بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوضع حياة الفهد على قائمة الممنوعين من دخول مصر ووصفها بعدوة الوطن.

وفي دعواه قال “صبري” إن هذه التصريحات تعد سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر متهما حياة الفهد الكويتية بأنها تطاولت على المصريين حين طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي”، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم.

هذا واستندت الدعوى المصرية إلى حديث الفهد حين قالت: “لو كان الأمر بيدي سأقوم برميهم في الصحراء وإحنا تعبنا، ليش نبتيلى فيهم، والكويت ما تتحمل كل هذا”.

وذكر صبري في بلاغه: “لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيما، وسيستمر إلى يوم الدين”.

واستشهد سمير صبري في مداخلة له مع وائل الإبراشي برأي الشاعر المصري فتحي عبد الله في حياة الفهد حين صرح بأنَّ حياة لا تمثل الشعب الكويتي ولكنها تمثل النخبة الفاسدة في المجتمعات العربية و المستبدة لا يهمها تقارب العرب ولا المسلمين، بل يعملون على التنافر لأنهم عنصريون”.

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد أثارت حالة غضب عارمة بين العرب والمصريين قبل أن تخرج وتبرر موقفها وتقول إن مطالبتها بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت ليست عنصرية وإنها فُهمت بشكل خاطئ.

وأضافت حياة الفهد، خلال مداخلة تلفزيونية: “والله ما قلت، وتحية كبيرة جدًا لمصر، أنا تعلمت الفن من المصريين ومن علمونا ودرسوا لنا مصريين.. كل حبابينا من المصريين”.