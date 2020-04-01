قصي خولي وزوجته
قصي خولي وزوجته
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قُصي خولي يرد على زوجته الحسناء بفيديو مُفاجئ فما قصة صاروا 44 سنة يا بابا؟!

كتب وطن
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لايزال الغموض يكتنف حياة الممثل السوري قُصي خولي، خاصة بعد أزمته مع زوجته عارضة الأزياء التونسية كنفاني، والتي أبقاها سراً عن جمهوره لمدة طويلة، إلى أن خرجت بنفسها إلى الأضواء لتُدافع عن نفسها من اتهامات الجمهور لها.

وبينما لا يزال مُلتزماً بالصمت، إلا أنه استخدم التلميح لتوجيه رسالة إلى زوجته مديحة، حيث احتفل بعيد ميلاد ابنه جونيور، بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”، ظهر خلاله يُهدهد نجله ويُغني له.

 وعلق قصي خولي على الفيديو فكتب: “صاروا 44 سنة يا بابا.. بس بوجودك اختلف معنى السنين .. وشفت نورك بحياتي .. في مثل فارسي بيقول .. من ليس له ولد ليس في عينيه نور .. وانت نور عيوني يا ابني”.

واعتبر الجمهور أن هذا الفيديو في هذا التوقيت، ماهو إلا رد غير مُباشر على اتهامات زوجته له بأنه أب سيء، ويُجيد التمثيل بأنه حنون، بينما هو لا يهتم لأمر ابنه ولا يراه من الأساس.

وكان قصي خولي قد فاجأ جمهوره العام الماضي بخبر قدوم طفله الأول، ناشراً صورته وهو يُمسدك يده، وعلق: “من خلالك الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره”، ما أثار تساؤلات الجمهور حول وقت زواجه وإنجابه.

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  1. وسام حسين يقول

    الرجاء تصحيح المعلومة زوجة قصي الخولي ليست مديحة كنيفاني الممثلة السورية بل مديحة الحمداني عارضة الأزياء التونسية..

    الرد

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