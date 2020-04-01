فرقة فدعوس وزفة على الطريقة اللبنانية.. “شاهد” عريس وعروس يصرون على اتمام زواجهم في لبنان

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم الاربعاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام عريس وعروس لبنانييّن، بعمل زفّة لهما بمشاركة بعض من أهاليهم معهما تزامناً مع حظر التجول الذي تفرضه السلطات اللبنانية خشية تفشي فيروس كورونا

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” زفة العروسين وسط رقص الحضور على أنغام الموسيقى الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مش عارف صراحة مين طبل اكتر :

العريس والبرنسيسة تبعو او الزفّة لي عم تجي تدقّ تحت بيتهم !! #كورونا_لبنان #خليك_بالبيت pic.twitter.com/j9Tki0miLi — Ziad @ Home (@dankarz) April 1, 2020

وأبدى النشطاء امتعاضهم لهذا التصرف في ظل انتشار فيروس كورونا، نظراً لأن في ذلك تجاوز لإجراءات الوقاية اللازمة من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يشهد انتشاراً في لبنان.

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وقال المغرد زياد ناشر الفيديو حسبما رصدت “وطن”: “مش عارف صراحة مين طبل أكثر، العريس والبرنسيسة تبعو أم الزفة اللي عم تيجي تدق تحت بيتهم”. خاتمها بوسوم “خليك بالبيت، كورونا لبنان”.

وكان في وقت سابق قد انتشر مقطع فيديو أيضاً لعريس وعروسة من لبنان، وأثار حينها جدلاً واسعاً بين الأوساط اللبنانية، نظراً لخطورة الاحتكاك والازدحام في ظل حالة وباء كورونا التي تنتشر في لبنان والعالم.

زفة وسط الشارع .. ثنائي لبناني يحتفل بزفافه برفقة حشد من أهلهما متجاهلين حالة الطوارئ في بلادهما.. بحسب فيديو نشره مراسل قناة لبنانية عبر تويتر#كورونا_لبنان #كورونا #COVIDー19 pic.twitter.com/ppPo2Cb1x8 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 23, 2020

يُشار إلى أن لبنان شهد حتى هذه اللحظة ١٤ حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية 448 حالة إصابة مؤكدة.

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