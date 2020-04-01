صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

فرقة فدعوس وزفة على الطريقة اللبنانية.. “شاهد” عريس وعروس يصرون على اتمام زواجهم في لبنان

كتب وطن
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أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم الاربعاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام عريس وعروس لبنانييّن، بعمل زفّة لهما بمشاركة بعض من أهاليهم معهما تزامناً مع الذي تفرضه السلطات اللبنانية خشية تفشي فيروس كورونا

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” زفة العروسين وسط رقص الحضور على أنغام الموسيقى الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى النشطاء امتعاضهم لهذا التصرف في ظل انتشار ، نظراً لأن في ذلك تجاوز لإجراءات الوقاية اللازمة من خطر انتشار المستجد (كوفيد 19) الذي يشهد انتشاراً في .

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وقال المغرد زياد ناشر الفيديو حسبما رصدت “وطن”: “مش عارف صراحة مين طبل أكثر، العريس والبرنسيسة تبعو أم الزفة اللي عم تيجي تدق تحت بيتهم”. خاتمها بوسوم “خليك بالبيت، كورونا لبنان”.

وكان في وقت سابق قد انتشر مقطع فيديو أيضاً لعريس وعروسة من لبنان، وأثار حينها جدلاً واسعاً بين الأوساط اللبنانية، نظراً لخطورة الاحتكاك والازدحام في ظل حالة وباء كورونا التي تنتشر في لبنان والعالم.

يُشار إلى أن لبنان شهد حتى هذه اللحظة ١٤ حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية 448 حالة إصابة مؤكدة.

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