سلاح الجو السلطاني يزف بشرى سارة للعُمانيين بشأن المفقودين الـ 5 في بركاء
أكدت وسائل إعلام عُمانية أن السلطات بالسلطنة تمكنت من إنقاذ 5 مواطنين فقدوا في البحر، بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية قام سلاح الجو السلطاني العماني بالتنسيق مع مركز الأمن البحري والجهات ذات العلاقة في كل من البحرية السلطانية العمانية وشرطة عمان السلطانية.
وتمكنت هذه الأجهزرة من القيام بعملية بحث عاجلة وإنقاذ لخمسة مواطنين مفقودين في عرض البحر في ولاية بركاء وهم بصحة جيدة.
وكان ناشطون عُمانيون بموقع “تويتر” تداولوا، أنباءً عن فقدان 5 أشخاص في البحر بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.
وقالت الإعلامية العُمانية المعروفة (بثينة البلوشي) إن الشابين (علي وعمار النعماني) خرجا للغوص يوم الجمعة، وإلى اليوم وهما مفقودان.
فيما تداول نشطاء آخرون أسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين المفقودين.
وكانت سلطنة عمان تعرّضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحالة الجوية “اخدود الرحمة”، رافقها هطولات مطريّة غزيرة، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة، وانجراف مركبات، وأدى “اخدود الرحمة” إلى وفاة 6 أشخاص.