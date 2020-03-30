سلاح الجو السلطاني يزف بشرى سارة للعُمانيين بشأن المفقودين الـ 5 في بركاء

أكدت وسائل إعلام عُمانية أن السلطات بالسلطنة تمكنت من إنقاذ 5 مواطنين فقدوا في البحر، بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية قام سلاح الجو السلطاني⁩ العماني بالتنسيق مع مركز الأمن البحري والجهات ذات العلاقة في كل من البحرية السلطانية العمانية وشرطة عمان السلطانية.

وتمكنت هذه الأجهزرة من القيام بعملية بحث عاجلة وإنقاذ لخمسة مواطنين مفقودين في عرض البحر في ولاية ⁧‫بركاء⁩ وهم بصحة جيدة.

بينما كورونا يجثم على الصدور هلّتْ الأخبار من بركاء عن شباب تماهوا مع زرقة الماء والسماء فكسروا بغيابهم القلوب ، إلى أن منَّ الله بالفرج وألقى بهم اليمّ إلى الساحل

لقد عادوا فعمان بجيشها وشرطتها استنفرت لتكفكف دموع الواقفات عند الرمل ينتظرن موجة تكتب تعويبة العودة وتزفّ البشارات. pic.twitter.com/Zf6ookOWo9 — حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) March 30, 2020

وكان ناشطون عُمانيون بموقع “تويتر” تداولوا، أنباءً عن فقدان 5 أشخاص في البحر بعد خروجهم من ولاية بركاء على متن قارب صيد منذ يوم الجمعة الماضية.

وقالت الإعلامية العُمانية المعروفة (بثينة البلوشي) إن الشابين (علي وعمار النعماني) خرجا للغوص يوم الجمعة، وإلى اليوم وهما مفقودان.

فيما تداول نشطاء آخرون أسماء الأشخاص الثلاثة الآخرين المفقودين.

علي النعماني واخوه عمار النعماني من بركاء الحرادي نذير اليوسفي وايووب المالكي من قري بونخيل محمد اليوسفي من السيب

(في قارب صيد)



هؤلاء اسماء المفقودين طلعو يوم الجمعة ولحد الان لم يتم العثور عليهم. pic.twitter.com/xOVxLjccCB — حمدان اليوسفي (@hhmd77) March 30, 2020

وكانت سلطنة عمان تعرّضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحالة الجوية “اخدود الرحمة”، رافقها هطولات مطريّة غزيرة، أدت الى جريان الأودية في عدة مناطق بالسلطنة، وانجراف مركبات، وأدى “اخدود الرحمة” إلى وفاة 6 أشخاص.