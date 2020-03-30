قرار خاص بمصابي كورونا” الملك سلمان يمن على السعوديين بأموالهم.. وردود غاضبة

تسبب قرار أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة في موجة غضب واسعة بين السعوديين.

وفي التفاصيل وفق وسائل إعلام سعودية أعلن وزير الصحة السعودي، أن الملك سلمان أصدر اليوم، الاثنين، قرارا بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، المصابين بفيروس كورونا مجانا في المستشفيات.

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان وزارة الصحة السعودية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 4، وتسجيل 96 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأثار هذا القرار حالة غضب واسعة بين السعوديين، على اعتبار أن أغلب دول العالم تعالج المصابين بكورونا في مستشفياتها الحكومية على حسابها باعتباره وباء عالميا.

اتوقع كل دول العالم تعالجهم مجان شالجديد في قرار ضرطان — A ⚔️ 🇶🇦 (@qatar134) March 30, 2020

ولا دوله ف العالم سمعنا انها بتعالج الاجانب ال بداخلها بمقابل مالي

دعايه وخلاص 😏 — Je Mahmoud Mood (@je_mahmoud_mood) March 30, 2020

وهاجم آخرون النظام السعودي معتبرين هذا القرار إساءة لهم وأن آل سعود يمنون بأموال الشعب عليه، والمفترض أن الشعب هو صاحب المال وهم مؤتمنون عليه وعلى إدارة البلاد.

هذا يلي عايش بعبودية يفكر ان سلمان يصرف من جيبه ولا مفضل عليه يا غبي هذا مالك وغصباً عليه يعطيك ياه مجاناً — ً (@Yazanhammoud3) March 30, 2020

هل هذا عندكم حدث مبهر ؟

في تركيا هذا موجود من سنوات — غسان الهيازعي (@gs65OzhRvMdLGG0) March 30, 2020

هذا وأعلنت السعودية الاثنين، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر بوزارة الداخلية قوله “في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تشمل عزل أحياء أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 30 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية، السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

وتابع المصدر قائلا: “تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحيا وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية”.

واختتم المصدر حديثه بالقول بأن وزارة الداخلية اتخذت هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.