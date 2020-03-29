مغرد قطري شهير يتصدى لـ”أكاذيب” مستشار ابن زايد: “اخجل اشوي شيبه وتكذب”!
تصدى مغرد قطري شهير، للدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك بعد حديثه عن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدول العالم لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مستشار بن زايد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كل دول العالم تقريبا انغلقت على نفسها لمواجهة #كورونا وتحتكر ما لديها من مواد ومعدات طبية وغذائية لنفسها ما عدا الإمارات التي بقدر ما تعتني باحتياجات شعبها”.
وأضاف: “الإمارات أخذت ترسل أطنان من المساعدات والمعدات الطبية العاجلة يوميا لدول قريبة وبعيدة. كل ذلك لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا”.
وسخر المغرد القطري “بوغانم” من مستشار ابن زايد قائلاً له :” ” عيب الكذب يابرفثور وانتقاص للدول الأخرى، قطر قدمت مساعدات لغزه والصين الكويت العزيزة قدمت مساعدات، فلا تختزل المساعدات على الامارات فقط، اخجل اشوي شيبه وتكذب”.
وفي تغريدة أخرى، قال بوغانم: “رئيسة وزراء ألمانيا ترفض إرسال اجهزة تنفس لإسرائيل من يومين الامارات ارسلت 100 ألف جهاز لفيروس كورونا لإسرائيل، والله يا ميركل طلعتي أرجل من عيال زايد”.
وفي وقت سابق، فجّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة عن حصول جهاز الموساد الإسرائيلي على 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من الإمارات .
ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.
واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.