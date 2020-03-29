مغرد قطري شهير يتصدى لـ”أكاذيب” مستشار ابن زايد: “اخجل اشوي شيبه وتكذب”!

تصدى مغرد قطري شهير، للدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك بعد حديثه عن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مستشار بن زايد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كل دول العالم تقريبا انغلقت على نفسها لمواجهة #كورونا وتحتكر ما لديها من مواد ومعدات طبية وغذائية لنفسها ما عدا الإمارات التي بقدر ما تعتني باحتياجات شعبها”.

وأضاف: “الإمارات أخذت ترسل أطنان من المساعدات والمعدات الطبية العاجلة يوميا لدول قريبة وبعيدة. كل ذلك لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا”.

كل دول العالم تقريبا انغلقت على نفسها لمواجهة #كورونا وتحتكر ما لديها من مواد ومعدات طبية وغذائية لنفسها ما عدا الإمارات التي بقدر ما تعتني باحتياجات شعبها اخذت ترسل أطنان من المساعدات والمعدات الطبية العاجلة يوميا لدول قريبة وبعيدة. كل ذلك لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 28, 2020

وسخر المغرد القطري “بوغانم” من مستشار ابن زايد قائلاً له :” ” عيب الكذب يابرفثور وانتقاص للدول الأخرى، قطر قدمت مساعدات لغزه والصين الكويت العزيزة قدمت مساعدات، فلا تختزل المساعدات على الامارات فقط، اخجل اشوي شيبه وتكذب”.

عيب الكذب يابرفثور

وانتقاص للدول الاخرى

قطر قدمت مساعدات لغزه والصين

الكويت العزبزه قدمت مساعدات

فلا..تختزل المساعدات على الامارات فقط

اخجل اشوي شيبه وتكذب..!!#لأجل_قطر_كلنا_في_البيت https://t.co/UJORCxjKcw — بوغانم (@hassanalishaq37) March 28, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال بوغانم: “رئيسة وزراء ألمانيا ترفض إرسال اجهزة تنفس لإسرائيل من يومين الامارات ارسلت 100 ألف جهاز لفيروس كورونا لإسرائيل، والله يا ميركل طلعتي أرجل من عيال زايد”.

رئيسة وزراء المانيا …

ترفض ارسال اجهزة تنفس لاسرائيل

من يومين الامارات ارسلت 100 الف جهاز

لفايروس كورونا لاسرائيل

والله ياميركل طلعتي ارجل من عيال زايد ..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) March 28, 2020

وفي وقت سابق، فجّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة عن حصول جهاز الموساد الإسرائيلي على 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من الإمارات .

ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.

واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.