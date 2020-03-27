سقوط جزائري في الشارع مشتبه بإصابته بفيروس كورونا
سقوط جزائري في الشارع مشتبه بإصابته بفيروس كورونا
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فيديو “صادم” من الجزائر .. رجل يسقط في الشارع بسبب فيروس كورونا!

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، يُظهر سقوط شخص مشتبه بإصابته بفيروس في مدنية بالجزائر.

ويبيّن المقطع تدخل فريق من الحماية المدنية ليقوم بنقل المشتبه بإصابته في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وسجلت في 25 فبراير/ شباط الماضي أول إصابة بكورونا لمواطن إيطالي يعمل في حقل بترولي بالجنوب تم ترحيله إلى بلده، لكن الوباء استمر في الانتشار انطلاقا من محافظة البليدة جنوب العاصمة، ليمتد إلى نصف ولايات البلاد الـ 48.

وحتى الأربعاء، ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الجزائر إلى 21 والإصابات إلى 302.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (Kovid-19) حول العالم إلى 533 ألف و15 شخصا، بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وبحسب آخر المعطيات التي نشرها موقع “Worldometer” ارتفع عد الوفيات في العالم إلى 24 ألف و95، وتماثل للشفاء 124 ألف و387 شخصا.

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