باحث دكتوراة بسلطنة عمان يحذر أهالي ظفار بالأخص من وصول كورونا لهم: سنكون أسوأ من إيطاليا

حذر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مهندس البرمجيات وباحث الدكتوراة في سلطنة عُمان سعيد البرعمي، أهالي ولاية ظفار تحديدا من وصول فيروس كورونا المستجد لهم بعد ظهوره في السلطنة واتخاذ الحكومة إجراءات غير مسبوقة في تاريخ السلطنة لمحاصرته.

“البرعمي” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”إخواني وأخواتي وأهلي في ظفار ذكروا جيداً أنكم بمستشفى واحد قديم و متآكل، وعلى مدى ٣٠ عام هناك وعود بإنشاء بديل له لذلك لم يتم تطويره”

أخواني وأخواتي وأهلي في #ظفار

تذكروا جيداً:

أنكم بمستشفى واحد قديم و متأكل،

وعلى مدى ٣٠ عام هناك وعود بإنشاء بديل له، لذلك لم يتم تطويره،

وعليه لو حل بنا #كورونا لا سمح الله،

سنكون كحال إيطاليا واسوء ،

لا للاستهتار، ولا للاستهانة بالحالة،

(بيتك سترك وسلامة أهلك) — سعيد البرعمي (@AlBarami) March 25, 2020

وتابع محذرا:”وعليه لو حل بنا كورونا لا سمح الله سنكون كحال إيطاليا وأسوء، لا للاستهتار، ولا للاستهانة بالحالة، (بيتك سترك وسلامة أهلك)”

هذا وغادرت طائرة سلاح الجو السلطاني العماني جمهورية الصين الشعبية في طريقها للسلطنة محملة بمواد وأجهزة طبية متنوعة.

وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة عُمان لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد١٩”.

وأعلنت وزارة الصحة بعمان عن تسجيل 10 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، عدد ( 5 ) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و (2 ) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وتخضع 3 للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ( 109 )حالة

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى الآن بلغ 23.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب اللمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

وشددت وزارة الصحة العمانية أيضا على أن العزل الصحي واجب على كل القادمين من الخارج سواء كانوا طلبة أو غيرهم من الفئات وسيتم توفير العزل المؤسسي لمن لا تتوفر له الظروف المناسبة(غرفة بدورة مياه)للعزل في المنزل،بينما يمكن لمن تتوفر له تلك الظروف أن يخضع للعزل الصحي المنزلي.