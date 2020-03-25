ساعات مخصصة وتعقيم وفحص الحرارة.. “شاهد” في لبنان الوصول للمتجر أصبح أصعب من الوصول لغرفة العناية المكثّفة

أظهر مقطع فيديو نشره موقع قناة “الميادين” اللبنانية الإلكتروني، كيفية تعامل المحال التجارية مع المواطنين اللبنانيين ومع أزمة كورونا الحالية في لبنان.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” قيام المحال التجارية في لبنان باتخاذ عديد من الإجراءات الوقائية الجديدة في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تخصيص ساعات تبضّع لكبار السن فقط، ووضع الكمامات وارتداء الكفوف الطبية واستخدام المواد المعقّمة بشكل واسع.

وفي مقابلة خلال الفيديو مع أحد أصحاب المحال التجارية قال: “نحن لا نستطيع أن نغلق محلاتنا لأننا يجب أن نلبي احتياجات الناس، وبنفس الوقت الإجراءات التي نأخذها من تعقيم المواد، كما أن الزبائن يأخذون إجراءات أيضاً”.

ويُوضح مقطع الفيديو بأن عدداُ من المتاجر يواصل عمله لتأمين احتياجات الزبائن خلال خدمة التوصيل للمنازل، فيما تأتي جميع هذه الإجراءات في ظل حالة الطوارئ الطبية التي تعيشها البلاد.

حيث أمرت الحكومة اللبنانية بإغلاق المحال والمنشآن بما فيها المطار، كما وتعمل القوى الأمنية على مراقبة تطبيق الإجراءات التي قررتها الحكومة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 333 حالة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بأن الإجراءات الصارمة والمتشددة التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، رفعت من درجة التزام اللبنانيين بالبقاء في المنازل في أغلب المناطق، مشيراً إلى أنه يتعيّن الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات ضماناً لعدم انفلات الأمور.