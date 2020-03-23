هل أمر “بوتين” بإطلاق 500 أسد لضمان بقاء الناس في منازلهم لمنع تفشي كورونا؟!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورةٌ لأسد يتجوّل في أحد الشوارع، فيما زعم متداولها أنها من روسيا، وأن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإطلاق 500 من الأسود في الشوراع لضمان بقاء الناس في منازلهم خلال تفشي وباء كورونا .

In Rusia , Vladimir Putin has dropped 800 Tigers and Lions All Over the country to push people to stay home 😐 How are you indonesia 😂 pic.twitter.com/5VFZ1qpHA6 — Becak Kayuh (@ronswsnp) March 22, 2020

لكن الحقيقة، أن هذا الخبر مفبرك، وصورة الاسد قديمة، اذ تعود الى نيسان 2016، ويظهر فيها الأسد “كولومبوس” خلال تجوله في شوارع بجوهانسبورغ في جنوب افريقيا، في اطار “مشاركته في تصوير فيلم”.

خبر مفبرك

وأعلنت روسيا فرض حظر تجول على المسنين بعمر الـ 65 ومافوق، في إطار التدابير الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت بلدية موسكو في بيان الإثنين، إن حظر التجوال الذي يشمل أصحاب الأمراض المزمنة أيضا، سيمتد من 26 مارس وحتى 14 أبريل.

بدوره قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 438 إثر تسجيل 71 إصابة جديدة.

وأضاف خلال اجتماع مع نوابه حول مكافحة كورونا، أن 17 شخصا من المصابين تعافوا من الإصابة.

ورأى أن الوضع بخصوص كورونا في روسيا “ليس سيئا كما في دول أخرى”.

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها روسيا بشأن الوباء أكسبتها الوقت، واعتبر أن الوضع تحت السيطرة.

وحتى صباح الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.

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