كورونا كشف الوجه الحقيقي لـ”مبز ومبس”.. “شاهد” تجردا من الإنسانية ومصير مجهول للعالقين على الحدود

نشر السياسي والناشط القطري عبدالله الوذين، مقطع فيديو صادم أظهر ما تقوم به الإمارات والسعودية من معاملة سيئة للعشرات من الوافدين إليها والعالقين على حدودها، في ظل انتشار فيروس كورونا في الدول العربية وتحديداً دول الخليج العربي.

وحسب الفيديو، الذي نشره الوذين ورصدته “وطن”، فإن حكومتي السعودية والإمارات حجزتا العشرات من الشاحنات بسائقيها بين منفذي البطحاء والسلع، بعد منعهم من العودة للسعودية أو دخول الإمارات.

قامت حكومتي #السعودية و #أبوظبي بحجز العشرات من الشاحنات بسائقيها بين البطحاء والسلع، حيث منعوا من العودة للسعودية ومن الدخول لـ #الإمارات وهم الآن في الصحراء في وضع مزري للغاية، وهذا نداء عاجل منهم لكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية@hrw_ar @AmnestyAR pic.twitter.com/hrBwSrd0Xf — عبدالله الوذين (@abqatar) March 21, 2020

وقال الوذين معلقا على هذا المشهد الصادم: “هم الآن في الصحراء في وضع مزري للغاية، وهذا نداء عاجل منهم لكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية”.

وفي وقت سابق، نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من المغربيات في الإمارات معتصمات أمام سفارة بلادهن في أبوظبي، مطالبات بترحيلهن للمغرب بسبب سوء المعاملة من قبل السلطات الرسمية بالإمارات.

وحسب الفيديو، قالت إحدى السيدات المغربيات: “ليس لدينا ما نأكله”، فيما تساءل عدد من النشطاء عن ما قاله نائب رئيس الإمارات محمد بن زايد حول توفير الدواء والغذاء للجميع.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 153، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 38 منذ تفشي المرض.

وقالت الصحة الإماراتية في مؤتمر صحفي من العاصمة أبوظبي، إن عدد الحالات المصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 153 وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات والالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج حتى لو جاءت نتائج الفحوصات الخاصة بالفيروس سلبية.