مع ارتفاع إصابات كورونا .. الملكة رانيا تطلب هذا الأمر من الأردنيين حتّى يبقى الأردن بخير

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن الى 69، طالبت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني، الشعب الأردني بالبقاء في البيوت للحد من أسباب انتقال عدوى الفيروس.

ونشرت الملك رانيا عبر حسابها في “انستغرام” صورة لحملة “خليك بالبيت”، التي اطلقتها مديرية الأمن العام الأردني للحد من انتشار الفيروس، ولرفع درجة الحرص والالتزام بالتعليمات اللي أصدرتها الحكومة.

وعلقت الملك رانيا: “خليك بالبيت حتى يظل أردننا بخير”. وأرفقتها بهاشتاغ #خليك_بالبيت.

وتوزعت أعدد المصابين بحسب وزارة الصحة الأردنية -حتى مساء الخميس- بواقع، 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و 6 فرنسيين، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و 1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).

من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة قد تضطر لفرض إجراءات أكثر حزماً تصل لحظر التجول، إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منزلهم .