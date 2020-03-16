العزل الصحي في الأردن
العزل الصحي في الأردن
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“شاهد” إدخال أميرين أردنيين الى الحجر الصحي في البحر الميت

كتب وطن
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أدخل ابنا ، الأميران “حسين ومحمد” الى الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، بعد وصولهما الى مطار الملكة علياء الدولي. وفقاً لصحيفة “السوسنة”

وأعلن متحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في وقت سابق، إجراءات احترازية جديدة لمواجهة الفيروس، أبرزها إلزامية الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين إلى المملكة، من المطارات والمعابر الحدودية.

من جانبه، أعلن الناطق باسم ملف في ، الدكتور نذير عبيدات، مساء الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 29 إصابة، من بينهم 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في .

وقال عبيدات إن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج المملكة.

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