“شاهد” إدخال أميرين أردنيين الى الحجر الصحي في البحر الميت

أدخل ابنا الأمير طلال بن محمد، الأميران “حسين ومحمد” الى الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، بعد وصولهما الى مطار الملكة علياء الدولي. وفقاً لصحيفة “السوسنة”

وأعلن متحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في وقت سابق، إجراءات احترازية جديدة لمواجهة الفيروس، أبرزها إلزامية الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين إلى المملكة، من المطارات والمعابر الحدودية.

من جانبه، أعلن الناطق باسم ملف كورونا في الأردن، الدكتور نذير عبيدات، مساء الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 29 إصابة، من بينهم 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن.

وقال عبيدات إن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج المملكة.