ممنوع المصافحة والقبلات.. “شاهد” ما فعله الشيخ حمود بن حميد الصوافي وأثنى عليه العمانيون بشدة

تناقل نشطاء مواقع التواصل في سلطنة عُمان مقطعا مصورا لاقى تفاعلا كبيرا، للشيخ المربي المعروف حمود بن حميد الصوافي أعطى فيه درسا عمليا لمجالسيه لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ “الصوافي” في مجلسه وقد منع المصافحة وتبادل التحية بالقبلات بين الحاضرين، في مشهد يعكس وعيه بمدى الأزمة وكيفية مواجهتها لمحاصرة الفيروس.

لأن العلماء هم القدوة التي ينظر إليها خاصة في أوقات الجوائح، والاخذ بالأسباب من المقاصد الشرعية التي حث عليها الدين الإسلامي، يقدم الشيخ المربي حمود بن حميد الصوافي المثال لاتباع التعليمات التي تحفظ الصحة العامة ويرفض مصافحة زائرية بمجلسه. pic.twitter.com/keuKsQsCUe — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 15, 2020

وأثنى النشطاء بشدة على فعل الشيخ حمود بن حميد مشيرين إلى أن هذا ليس بغريب على قدوة مثله، مؤكدين أن العلماء هم القدوة التي ينظر إليها خاصة في أوقات الجوائح، والاخذ بالأسباب من المقاصد الشرعية التي حث عليها الدين الإسلامي.

غرس وتعليم حفظ الله شيخنا الجليل — ☣️VO🦅 (@zxb0101) March 15, 2020

نعم القدوة شيخنا الجليل — عزان الراشدي (@azzan30) March 15, 2020

وأعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي السبت أن هناك حالة حرجة لأحد المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في السلطنة.

وأوضح ” السعيدي” في تصريح له بعد ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة مستجدات الفيروس أن عدد الحالات المسجلة جراء الفيروس حتى صباح السبت بلغ 20 حالة مؤكدة، 9 منها تم الإعلان عن شفائها مسبقًا.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان السبت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .