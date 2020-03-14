اقتصاد سلطنة عمان
تراجع عجز الميزانية العامة في سلطنة عمان
الهدهد

تصنيف سلطنة عمان المالي يدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر والإنقاذ بيد السلطان

كتب وطن
0

خفضت وكالة “” للتصنيف الائتماني، تصنيف ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، بسبب ما قالت إنه استمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.

وقالت “فيتش” إن التدهور المالي قد يتسارع في ظل تراجع أسعار رغم إمكانية التعجيل بتطبيق إصلاحات، مقلصة تصنيف السلطنة الائتماني درجة واحدة إلى ‭‭‭BB‬‬‬.

واعتمدت عمان المنتجة للنفط اعتمادا كثيفا على الاستدانة لتخفيف أثر عجز آخذ بالاتساع نتج عن تراجع أسعار الخام.

وقالت فيتش ”نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، ، الذي أعطى أولوية لتقليص .“

كانت رويترز أوردت الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر أن عمان تجري محادثات مع البنوك لاقتراض نحو ملياري دولار من أجل تمويل عجز مالي يقدر بنحو 6.5 مليار دولار قد يتفاقم بسبب تهاوي أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت “موديز” تصنيف سلطنة عمان إلى ‭‭‭Ba2‬‬‬ من ‭‭‭Ba1‬‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، عازية ذلك إلى تراجع القوة المالية للدولة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مستشار عُماني ينتقد المسؤولين ويكشف الفساد المالي بالدوائر الحكومية في الولايات…

حياتنا

مع وصول عدد المصابين بـ”كورونا” في سلطنة عمان إلى 20 .. بيان هام من…

الهدهد

بأمر “بن زايد”.. صحيفة “الجرب” تنشر تقريراً خبيثاً للفتنة بين…

الهدهد

“شاهد” رجل أعمال عُماني بارز يُسرح العمانيين ويتوعد بالمزيد: “سنجلب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.