تصنيف سلطنة عمان المالي يدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر والإنقاذ بيد السلطان

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف سلطنة عمان ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، بسبب ما قالت إنه استمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.

وقالت “فيتش” إن التدهور المالي قد يتسارع في ظل تراجع أسعار النفط رغم إمكانية التعجيل بتطبيق إصلاحات، مقلصة تصنيف السلطنة الائتماني درجة واحدة إلى ‭‭‭BB‬‬‬.

واعتمدت عمان المنتجة للنفط اعتمادا كثيفا على الاستدانة لتخفيف أثر عجز آخذ بالاتساع نتج عن تراجع أسعار الخام.

وقالت فيتش ”نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، السلطان هيثم بن طارق، الذي أعطى أولوية لتقليص الدين.“

كانت رويترز أوردت الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر أن عمان تجري محادثات مع البنوك لاقتراض نحو ملياري دولار من أجل تمويل عجز مالي يقدر بنحو 6.5 مليار دولار قد يتفاقم بسبب تهاوي أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت “موديز” تصنيف سلطنة عمان إلى ‭‭‭Ba2‬‬‬ من ‭‭‭Ba1‬‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، عازية ذلك إلى تراجع القوة المالية للدولة.