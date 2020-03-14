“شاهد” الصورة التي نشرها الأمير الأردني علي بن الحسين مع “حبيبته” بعد مقاضاتها زوجها حاكم دبي

نشر الأمير الأردني، علي بن الحسين، صورة جمعته مع شقيقته الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تحدي واضح للشيخ الإماراتي الذي فُضح أمام القضاء البريطاني في أخر جلسة عقدت الاسبوع الماضي.

وعلق الأمير علي بن الحسين على الصورة التي نشرها ورصدتها “وطن” على “تويتر”، (مع شقيقتي التي أحب، باركك الله)، فيما لم تتضح الموعد الذي التقطت فيه الصورة.

With my sister who I love! God bless her pic.twitter.com/0Jp4NEKctD — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) March 12, 2020

يأتي ذلك بعد عدة أيام من جلسة المحاكمة التي عقدت في بريطانيا بين الأمير هيا وزوجها محمد بن راشد والذي خسر على إثرها حضانة أطفاله، حيث أصدرت المحكمة البريطانية حكماً لصالح الأميرة الأردنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأمير علي مساندته لأخته ضد محمد بن راشد عبر تويتر، حيث سبق وأن نشر صورة تجمه بأخته الشقيقة مع بداية الخلاف وهربها من الإمارات ولجوئها لبريطانيا.

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

والأميرين هيا وعلي هما نجلا الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، حيث تزوجت الأمير هيا محمد بن راشد عام 2004 وكانت الزوجة السادسة له.

وأثارت الأميرة ضجة كبيرة العام الماضي، بعد هروبها من دبي إلى لندن بصحبة طفليها، مطالبةً بالحصول على الحماية لطفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري والعنف.

وفي وقت سابق، كشف قاضي بريطاني، تفاصيل صادمة حاول حاكم دبي محمد بن راشد اخفائها، مشيراً إلى رئيس وزراء الإمارات أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقال القاضي آندرو ماكفارلاين، إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الزوجة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.