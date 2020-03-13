“شاهد” السعودية هند القحطاني ترقص مع إعلان حالة الطوارئ في أمريكا!

أثارت السعودية هند القحطاني، مشهورة مواقع التواصل والمقيمة في أمريكا، جدلاً واسعاً، الجمعة، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي ترقص، متحدية فيروس كورونا الذي تسبب بإعلان حالة الطوارئ في أمريكا.

وانتقد ناشطون الفيديو الذي ظهرت فيه هند القحطاني وهي تتمايل على احدى الاغنيات الخليجية بدلع، حيث أكدوا انها ترقص في ظل حالة الطوارئ الذ يعيشها العالم بعد انتشار فيروس ” كورونا ” .

الفايروس وهو يشوفك تقتل البكتيريا بداله بمعقم ديتول pic.twitter.com/rFvyETIyzn — ستان هند القحطاني (@stanhindorelse) March 13, 2020

وعلق أحد النشطاء قائلا: الناس خايفة من كورونا وهند ترقص.

وكانت السعودية هند القحطاني، نشرت مؤخراً مقطع فيديو ظهرت فيه مع نجلها ويدعى معاذ، حيث طلبت من متابعيها متابعة حسابه على سناب شات ليصبح من المشاهير .

ويظهر المقطع معاذ مع والدته أثناء الذهاب للبقالة، حيث كشف عن رسالة شقيقته رؤى على جواله لما تريده من طلبات.

ووثقت القحطاني فيديو آخر لابنها وهو يعرف بنفسه لمتابعيه، وكانت شقيقته رؤى بجواره وظلت تضايقه بين الحين والآخر حتى لا يستطيع التصوير، وعرضت القحطاني في نهاية الفيديو كيف انهالت المتابعات على حساب ابنها معاذ على سناب شات.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان، فضلا عن مقاطع الرقص المثير التي تبثها على حسابها دائما.