شجرة خامنئي لم تقٍ المقربين منه من كورونا.. إصابة مستشاره بالفيروس والوفيات تخطوا 400

أعلن في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، إصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواء صنع محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل.

وأضافت أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بموجة سخرية واسعة من المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب تداول تصريحات مصورة للأخير عن فيروس كورونا وكيفية مواجهته.

ورغم الانتشار الواسع للفيروس القاتل في إيران وارتفاع عدد المصابين بطريقة جنونية فضلا عن وصول كورونا لقصر الحكم في إيران ووفاة مسؤولين بارزين، خرج “خامنئي” يدعو الإيرانيين لمواجهة كورونا بالدعاء والشفاعة.

“خامنئي” صرح خلال كلمة تداولتها وسائل إعلام إيرانية بأن “بلاء كورونا ليس كبيراً جداً، كما أنه يمكن حله بالدعاء والتوسل وطلب الشفاعة من الرسول والأئمة”.

الفيديو المتداول أظهر المرشد الايراني وهو يزرع شجرتين في يوم الشجرة مع ارتداء القفازات في ظل انتشار فيروس كورونا.

ودعا خامنئي بالشفاء لمرضى فيروس كورنا المستجد فى بلاده، ولأول مرة يظهر مرشد إيران بقفازات ويطالب الإيرانيين بالدعاء لدفع البلاء.