إعلامية لبنانية: حسن نصرالله أصيب بكورونا بعد استقباله وفدا إيرانيا وتعتيم مطلق على وضعه الصحي

علقت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، على الأنباء المتداولة بشأن إصابة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بفيروس كورونا القاتل.

وقالت “معلوف” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع”

تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع . هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس #ماريا_معلوف pic.twitter.com/zabk553Shb — Maria Maaloof (@bilarakib) March 10, 2020

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن هناك تعتيم مطلق على الوضع الصحي لحسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس.

هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، يوم الثلاثاء، مضيفة أن الأمر يتعلق بشخص قدم من مصر.

وبحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”، فإن المصاب قدم من مصر وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالي العاصمة بيروت، قبل أيام.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عقب التأكد من إصابته بفيروس “كوفيد 19”.

ويوم الاثنين، أعلن مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41.

وكان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا.