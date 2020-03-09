“شاهد” اللحظات الاولى لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. هكذا نجا وخاطب شعبه عبر تويتر

وجه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، رسالة للشعب السوداني، الاثنين، لطمأنتهم على صحته بعد محاولة فاشلة لاغتياله أثناء توجهه لمقر عمله بالخرطوم.

وغرد حمدوك، عبر حسابه على “تويتر”، “أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة”، مضيفا أن “ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير، ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام”، على حد تعبيره.

أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام. pic.twitter.com/jBezmJKqsz — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 9, 2020

وفي تفاصيل ذكرت مصادر إعلامية أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة كانت بالقرب من موكب حمدوك- حسب ما قال مراسل سكاي نيوز، اذ وقع الانفجار شرق جسر كوبر شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

⛔ معلومات اولية عن تفجر سيارة بالقرب من موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في محاولة فاشلة لإغتياله . pic.twitter.com/sXeq371vDl — الحجر حنـــو (@mohmmed9b1) March 9, 2020

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

من جانبها، أعلنت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن “حمدوك بخير ولم يصب بشيء”. وأضافت: “إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده”.

في لحظة وقوع محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك#تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/7sMZ5K1rft — imy (@imy83449889) March 9, 2020

وأثارت الرواية الرسمية جدلاً واسعاً، إذا اعتبر المغرد القطري الشهير “بوغانم” محاولة الاغتيال مجرد عملية “تشتيت”، مضيفاً :” محاولة اغتيال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك مش مقتنع فيها نهائياً ولا.. بنسبة 1% وذلك لعدة اسباب رئيسيه اولها هو مجرد صوره او واجهه مدنيه فقط ثانيا” هو متناغم ومتفق مع توجهات العسكر ثالثا” لايمتلك اي قرار فعلي رابعا” حميدتي والبرهان اقوى منه لذلك ارى بأنها عملية تشتيت “.

محاولة اغتيال رئيس الحكومه السودانيه

عبدالله حمدوك مش مقتنع فيها نهائيااااا"

ولا..بنسبة 1% وذلك لعدة اسباب رئيسيه

اولها هو مجرد صوره او واجهه مدنيه فقط

ثانيا" هو متناغم ومتفق مع توجهات العسكر

ثالثا" لايمتلك اي قرار فعلي

رابعا" حميدتي والبرهان اقوى منه

لذلك ارى بأنها عملية تشتيت — بوغانم (@hassanalishaq37) March 9, 2020

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي السوداني، إن “رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد محاولة اغتياله بمنطقة كوبر القريبة من العاصمة الخرطوم”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا بعد قليل حول التقارير عن محاولة الاغتيال.