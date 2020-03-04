القضاء الإماراتي يُغرم خصوم وسيم يوسف في قضية السب والقذف وتعليمات أمنية بمنع المحامين من الدفاع عنه

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، أحكاما قضائية في 4 قضايا، رفعها الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، ضد مواطنين إماراتيين ادعى أنهم تطاولوا عليه بالسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي.

‏وقالت ا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لإعلامية الاماراتية بسمة الجندلي، وهي ضمن المتهمين في التطاول على وسيم يوسف، إنها المحكمة أصدرت بحقها غرامة مالية “حق عام”، تمثلت بـ”عشرين ألف درهم”، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بالاستئناف ضد الحكم.

وأكدت الجندلي في تغريدة رصدتها “وطن،” أنها لم تشتم وسم يوسف نهائياً، حتى يجري ادراجها ضمن المتهمين، لافتة كذلك إلى أن باقي المتهمين اختلفت نسب الغرامات المالية التي صدرت بحقهم من عشرين إلى ثلاثين ألف درهم.

أنا انحكمت غرامة حق عام عشرين ألف درهم و رح إستأنف الحكم…و أؤكد إني لم أشتم هذا الشخص وسيم شحادة…

و الباقين في حكم اليوم واحد غرامة عشرين ألف حق عام

و آخر غرامة عشرين ألف و تعويض مدني خمسين الف و اخت ثانية غرامة عشرين ألف و تعويض مدني خمسين الف و سنستأنف.. #وسيم_يوسف — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 4, 2020

ووبخ قاضي المحكمة، الداعية وسيم يوسف، بتهم نشر الكراهية والعنصرية، خلال الجلسة الأولى لمحاكمته تزامناً مع محاكمة خصومه، إذ أجل المحاكمة إلى 18 من مارس الجاري.

صحيفة “البيان” الإماراتية ذكرت أن وسيم يوسف سأل القاضي: “أين التهم؟” فجاءه الرد صادم وعنيف من القاضي: “أنت هنا للإجابة لا لطرح الأسئلة ولست في برنامجٍ تلفزيوني”

وفي تفاصيل أكثر ذكر ناشط قطري أن وسيم يوسف طلب محامي ليمثله أمام القاضي، ولكن تعليمات أمنية مشددة جاءت للمحامين بعدم تمثيله أمام القضاء.

وأضاف “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا..اعلم قد يقوم الامن الاماراتي بتعين محامي له بعد هذه التغريدة من باب الشووو..!!).

مصادر خاصه

وسيم يوسف طلب محامي ليمثله امام القاضي

ولكن تعليمات امنيه مشدده جاءت للمحامين

بعدم تمثيله امام القضاء..( باعوه )

-ملاحظه:- لا..اعلم قد يقوم الامن الاماراتي

بتعين محامي له بعد هذه التغريده

من باب الشووو..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) March 4, 2020

وتوقع “بوغانم” أن تصل عقوبة وسيم يوسف، إلى أكثر من 5 سنوات سجن في حال حكم عليه.

وأرجع “بوغانم” توقعاته لسببين وذكر أن الأول “حتى ينساه الشعب الاماراتي تماما”، وثانيا” قد تكون أوامر امنية للقضاء بإطالة الحكم عليه حتى لا يهاجم ابوظبي في حال خرج منها”.

هذا وأفاد سعوديون عبر مواقع التواصل بأنه تم تبرئة المواطنين السعوديين، الذين رفع عليهم وسيم يوسف دعوى قضائية من قبل القضاء الإماراتي.

وطالبت النيابة بمحاكمة وسيم يوسف طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات، بتهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.