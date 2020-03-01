كورونا يصيب مواطنين قطريين ووزير الخارجية يعلق بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس القاتل

أكدت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.

وأكدت الوزارة أن “المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في قطر منخفضة للغاية”.

من جانبه قال وزير خارجية قطر إن على الرغم من التأثير الاقتصادي والمالي الذي ستشهده الأسواق في الدولة، إلا أن هذا التأثير لن يبقى على المدى الطويل.

والسبت، كشفت الدوحة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا شملت فرض قيود على دخول البلاد برالا وبحرا وجوا.

وظهر فيروس “كورونا” في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.