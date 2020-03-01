المصريون ممنوعون من دخول الكويت نهائيا من اليوم وحتى إشعار آخر

أكدت وسائل إعلام كويتية إصدار السلطات في الكويت قرارا بمنع دخول المصريين للبلاد، بعد إعلان دول أوروبية وصول حالات مصابة بكورونا من مصر.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن سلطات البلاد أوقفت يوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر.

ونقلت “القبس” عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ أن ”من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد“.

وبينت الصحيفة أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، فضلا عن وقف سمات الدخول.

وارتفع بذلك عدد الدول المشمولة بالقرار إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا.

هذا زأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالكويت لـ46 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”:” جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مراكز الحجر الصحي بصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة”.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.