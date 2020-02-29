أردوغان: طلبت من بوتين “الابتعاد عن طريقي” وهذا ما سأفعله بالأسد وجنوده

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه طلب من روسيا (الابتعاد من طريقنا)، في سوريا خلال مكالمة هاتفية الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب في اسطنبول “قلت لبوتين: ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، فهيا افعلوا ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا. اتركونا لوحدنا مع النظام (السوري)”، مضيفاً أن القوات السورية “ستدفع ثمن” هجماتها ضد القوات التركية.

وكشف الرئيس التركي، عن أن ضربات بلاده العسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 2000 جندي سوري، خلال المعارك الاخيرة في إدلب.

وأضاف أن قواته دمرت 300 آلية عسكرية سورية، فضلا عن مخازن أسلحة كيماوية ومنشآت عسكرية.

وأكد أنه سيزيد الضغط على القوات السورية، التي توعدها بدفعها ثمن قتل الجنود الأتراك في إدلب.

ويأتي حديث أردوغان بعد ساعات من تصريح مسؤولي تركي كبير رفض الكشف عن اسمه، بتدمير منشأة كيماوية قرب حلب، إلى جانب “عدد كبير من الأهداف التابعة للحكومة السورية”.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الرئيس أردوغان أكد بشكل واضح وصريح خلال الاتصال على أن “دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى، وأن كل عنصر للنظام هدف مشروع لتركيا سيتم استهدافه”.

وأضاف أن الرئيس شدد على أن أنقرة تنتظر إجبار النظام على الامتثال لمذكرة سوتشي، وأنه أشار خلال حديثه مع بوتين إلى مسؤولية روسيا المتمثلة بإيقاف النظام بموجب الاتفاق.

وأوضح ألطون أن الرئيس سيجري اليوم اتصالات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون. كما دعا ألطون المجتمع الدولي إلى فرض منطقة حظر جوي شمالي سوريا.