اكتشافات عيال زايد العظيمة تتواصل.. “شاهد” رقص “معلاية” تعود للإنسان الإماراتي منذ 500 عام قبل الميلاد!

عاد الإماراتي منصور خلفان الذي يزعم أنه عالم آثار ومتخصص في تاريخ الحضارات القديمة وخاصة الحضارة الاماراتية، لإثارة الجدل من جديد باكتشافاته المزعومة لإكساب الإمارات هوية تاريخية مزيفة.

“خلفان” أثار سخرية واسعة هذه المرة بزعمه في تغريدة له رصدتها (وطن) أن ما قال إنه الإنسان الإماراتي الأول قبل الميلاد هو صاحب فكرة “رقص المعلاية”.

وكتب الباحث الإماراتي المزعوم في تغريدته التي أرفقها بصورة لمجسم تمثال:”اكتشاف مجسم أثري يعود الى ٥٠٠ عام قبل الميلاد يعتقد الباحثين ان الانسان الاماراتي الأول قبل الميلاد استلهم منه فكره رقصه معلايه التراثيه”

اكتشاف مجسم أثري يعود الى ٥٠٠ عام قبل الميلاد يعتقد الباحثين ان الانسان الاماراتي الأول قبل الميلاد استلهم منه فكره رقصه معلايه التراثيه #تاريخ_الامارات pic.twitter.com/q9V1CSUq4h — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) February 26, 2020

تغريدة منصور خلفان اثارت سخرية واسعة بين النشطاء نظرا لتفاهة محتواها حسب وصفهم، فضلا عن كذب الباحث الإماراتي ونسبه تاريخ وحضارات دول أخرى لدولته بالتزوير.

وأكد مغردون أن الصورة المستخدمة في الزعم الإماراتي الجديد ليست سوى صورة لكلس على شكل حيوان في كهف حوق الأثري في جزيرة سقطرى اليمنية.

نختلف مع الامارات وتهاجمهم لكن بمنطق ومعلومة حقيقة وصورة واثبات كي تكون حجتنا قوية

هذه الصورة ليس لها علاقة بالإمارات ولا تستحق ان نسخر لها من الامارات

الصورة من كهف نوجذ بسقطرى نشرتها بصفحتي يوم امس https://t.co/K4gj9datOV — مريم السقطري (@MrimS4) February 27, 2020

ويبلغ طول الكهف أكثر من 3 كيلو ويوجد داخل الكهف رسوم صخرية وكتابات بثلاث لغات قديمة منها اليمنية القديمة بخط المسند وأيضا كتابة باللغة الهندية القديمة ولغة أخرى.

هذا صورة لكلس على شكل حيوان في كهف حوق الأثري في جزيرة سقطرى اليمنية .. طول الكهف أكثر من 3 كيلو ويوجد داخل الكهف رسوم صخرية وكتابات بثلاث لغات قديمة منها اليمنية القديمة بخط المسند وأيضا كتابة باللغة الهندية القديمة ولغة أخرى . — Ahmed Alarqbi – Soqotri (@ahmed_alarqbi) February 26, 2020

وأكد مغردون أن الصورة المستخدمة إماراتيا ليس لها علاقة بالإمارات بل لكهف نوجذ في سقطرى تم نشرها مؤخرا في صفحات يمنية.

يشار إلى أن الإمارات روجت مؤخرا لعدة روايات أقل ما توصف بأنها هزلية ذهبت فيها حد الربط بينها وبين تاريخ الفراعنة ما أثار سخرية واسعة من المغردين العرب.

من ذلك الإعلان عن أن أول من صك العملات في التاريخ هي الإمارات “تحديدا في عهد الملكة الاماراتية آبيل من حفيدات هابيل وهي من ملوك مليحه شيوخ الشارقة في العهد البرونزي ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد”.

وروج عيال زايد أيضا لـ”العثور على أقدم رماد في العالم بقايا جمر استخدمه جد الإماراتيين قبل ٧٥٠٠ عام وإلى اليوم موجود تم توثيقه ضمن تاريخ الإمارات الذي يمتد ل ١٢٥ آلف سنة”.

وذهب النظام الإماراتي إلى ما هو أبعد من ذلك في اختلاق الوقائع بترويجه أن فكرة أهرامات الجيزة “بدأت من جبل حفيت في أبو ظبي”.