شواذ في الجزائر
شواذ في الجزائر
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“شاهد” جزائريان مثليان جنسياً يبثان حفل زفافهما.. رقص وقبل ساخنة والشرطة تتحرك

كتب وطن
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أمرت جزائرية، الخميس، بحبس مؤقت لشابين مثليين تزوجا وأشهرا حفل زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة غير مسبوقة بالبلاد.

وقالت مديرية الأمن الوطني الجزائري بولاية تبسة شرقي العاصمة، إن الفرقة الجنائية للشرطة فتحت تحقيقات موسعة لكشف مكان مثليين جنسيا اختارا شقة صديق مشترك لهما، لينظما حفل زواجهما.

وأضافت الشرطة في بيان، أن الشابين يبلغان من العمر 26 و21 عاما، وقد نشرا مقطع فيديو يصور مشاهد من الحفل المثير للجدل.

ويواجه الشابان تهم: ”جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية وهي المحاماة، وحيازة وعرض للجمهور صورا مخلة بالحياء“.

ومن التهم الموجهة لهما أيضا ”ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة المؤثرات بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي“.

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