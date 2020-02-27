“شاهد” الإعلامي الإماراتي الذي قبَّل حذاء ابن زايد يتوعد جمال ريان بعد وفاته.. هذه التغريدة أثارت جنونه

أثار الاعلامي الفلسطيني، جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، جنون الاعلامي الاماراتي طارق المحياس (الذي قبل حذاء محمد بن زايد) مؤخراً في فيديو فجر موجة غضب واسعة.

وهاجم الاعلامي الاماراتي “غريب الاطوار” في فيديو رصدته “وطن”، جمال ريان منتقداً إياه لنشره بوست على “تويتر” يتسأل فيه كيف سيتذكر الشعب المصري رئيسه المخلوع حسني مبارك بعد وفاته.

وتطاول المحياس على جمال ريان بألفاظ خارجة، متوعداً إياه بعد وفاته أن يخرج حلقة تلفزيونية عنه “يشمت” فيها العالم كله كما قال- من أمريكا الجنوبية مروراً باستراليا وأوروبا اسيا وافريقيا والقطب الشمالي والقطب الجنوبي.

وزاد لاعق حذاء ولي أمره محمد بن زايد، مطبلاً للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قائلاً إن التاريخ خلد اسمه ولن يحتاج إلى احد ان يتذكره بسوء “.

وكان الاعلامي المحياس، قد أثار جدلاً واسعاً في ظهوره وهو يقبل حذاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووضعه على رأسه.

وسخر جمال ريان، من المذيع الإماراتي مقدم برنامج “سوالف” بعد ظهوره على الهواء يقبل حذاء افترض أنه لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ودعا الإماراتيين للاقتداء به.

واستنكر “ريان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) فعل “المحياس” المثير للجدل وعلق بقوله:”في سابقة في تاريخ الاعلام العربي والدولي مذيع إماراتي يقبل على الهواء نعال محمد بن زايد”

وتابع مذيع الجزيرة ساخرا من الإعلامي الإماراتي:”فهل سيحذو الإماراتيون حذوه؟ وماذا عن باقي أحذية حكام الامارات؟”