“شاهد” عُماني مهووس بـ”الباركور” يقلب سلطنة عمان في فيديو خطير يحبس الأنفاس ومطالبات بضبطه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في سلطنة عُمان بموجة جدل وغضب واسعين، عقب تداول فيديو خطير يحبس الأنفاس لمواطن عماني مجنون برياضة “الباركور” عرض حياته للخطر لتنفيذ حركة استعراضية.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المغامر العُماني المعروف سعيد الفارسي، المولع برياضة “الباركور” وهو يؤدي حركة خطيرة جدا بالقفز من أعلى سيارة مسرعة على الطريق واجتيازها دون أن تصيبه.

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته… أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات…. ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020

وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين العُمانيين لإقدام “الفارسي” على حركة خطيرة مثل هذه كان من الممكن أن تفقده حياته بلحظة، لمجرد الاستعراض وإشباع هوايته.

ده انسان متهور لايبالي — Abdelaal Nassar (@NassarAbdelaal) February 21, 2020

القتل العمد يلزمه قصد خاص وهو نية إزهاق الروح، وهو غير متوافر لدي كلا" من الشخص الذي يقفز وقائد المركبة

أما إذا ترتب علي اللعبة وفاة القافز أو فإن الوصف الجرمي الصحيح هو التسبب في وفاة إنسان بغير قصد القتل، وكلاهما مساهمان فيه ،وأيضا" لا يعد ذلك انتحارا" لانتفاء قصد الانتحار أيضا — Akram Algendy (@AkramAlgendy) February 21, 2020

وطالب مغردون السلطات بضبطه ومعاقبته حتى يعتبر به الآخرون ولا يقتدي به أحد ما يعرض حياته للخطر، فيما أعجب آخرون بمهارته الفريدة ولياقته معتبرين أن ما فعله لا يستوجب العقاب وأنه استعراض معد له مسبقا ومؤمن.

أيمسك هذا

أعين رجال شرطة عمان السلطانية مش نائمة

وبتسمعوا الخبر

هل هذ اللي سووا هالطريقة يعلم ما تخبي له المقادير لربما دهسه قائد المركبة — مشاريع بيت النخيل المتميز لتجارة الفواكه والخضروات (@skks76) February 22, 2020

عنده حساب انستا وجالسه اتابعه واشوف تقريبا اغلب الحركات خطيرة وكم مرة يتعرض للسقوط .. لكن تبقى هوايته وهو ادرى وابخص برغم خطورة الهوايه هذه

الله يحفظه — نور (@nooor2228) February 22, 2020

الوجب السجن — (موسى الهدابي افهم ياالفهيم ) (@Moosa54080496) February 21, 2020

فيما لفت آخرون إلى أن المقطع مركب عبر برنامج “أفتر إفكت” للخداع والمؤثرات، مشيرين إلى أن “سعيد الفارسي” أدى هذه الحركة بعيدا عن السيارة وتم تركيب المقطع.

ويضج حساب العماني سعيد الفارسي على انستجرام، بعشرات المقاطع التي يؤدي فيها مثل هذه الحركات الخطيرة وبأماكن مختلفة داخل السلطنة.

يشار إلى أن رياضة ” باركور Parkour”: هي مجموعة حركات الوَثَب يكون الغرض منها الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وقد وُجد الباركور الوَثَابة أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات مثل الحواجز أو الموانع.

وبحسب “ويكيبديا” يعد الباركور من الأنشطة البدنية التي يصعب تصنيفها، فلا يوضع في خانة الرياضات المتطرفة (extreme sport) ولكن يمكن الإشارة إليه على أنه فن كما هي الفنون القتالية. فبحسب (ديفيد بيل David Belle) واضع أسس هذا الفن، فإن روح الباركور تقودها فكرة “الهروب” حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة.