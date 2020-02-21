“شاهد” تاجر الدين عائض القرني يهاجم أردوغان وتركيا بأوامر محمد بن سلمان .. وفيديو يفضحه

بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الداعية السعودي عائض القرني في فيديو هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا .



وقال “القرني” في الفيديو إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

ووصف مغردون عائض القرني بـ”تاجر الدين” بسبب انكشاف زيف مواقفه.

وردد عائض القرني الاسطوانة المشروخة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا، متجاهلاً التطبيع الذي يقوده ولي العهد السعودي، واجتماع الملك سلمان بالحاخام الإسرائيلي “دافيد روزين” في قصره بالعاصمة الرياض ضمن وفد متعدد الأديان.

#صور📸| للمرة الأولى .. العاهل السعودي🇸🇦 #الملك_سلمان يستقبل حاخاما اسرائيليا🇮🇱 هو "دافيد روزين" في قصره بالعاصمة #الرياض ضمن وفد متعدد الأديان❗



▪للملاحظة: رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو أعلن قبل أيام أن "إسرائيل" تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية.😉 pic.twitter.com/DVTxAIFK1E — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 21, 2020

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم “القرني” الخلافة العثمانية، وقال إن العثمانيين احتلوا السعودية .

وتطرّق إلى قمة ماليزيا التي شارك فيها أردوغان، وقال إن قائد الأمة الإسلامية هو الملك سلمان وليس اردوغان.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

وفضح مغرّدون تناقضات عائض القرني، وأكدوا أنه يطبق ما يصله من تعليمات من الديوان الملكي، إرضاءً لولي العهد، بعد أن انكشفت حقيقته للعالم أجمع واتضح انه من علماء السلاطين.

ونشروا تصريحات سابقة لعائض القرني يشيد ويمتدح فيها بالرئيس التركي وبلاده .