عائض القرني يهاجم أردوغان وتركيا بأوامر محمد بن سلمان
عائض القرني يهاجم أردوغان وتركيا بأوامر محمد بن سلمان
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“شاهد” تاجر الدين عائض القرني يهاجم أردوغان وتركيا بأوامر محمد بن سلمان .. وفيديو يفضحه

كتب وطن
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بأوامر ولي العهد ، خرج الداعية السعودي في فيديو هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا .

وقال “القرني” في الفيديو إن أردوغان يُعادي ولا يناصر المسلمين .

ووصف مغردون عائض القرني بـ”تاجر الدين” بسبب انكشاف زيف مواقفه.

وردد عائض القرني الاسطوانة المشروخة عن السفارة الإسرائيلية في ، متجاهلاً التطبيع الذي يقوده ولي العهد السعودي، واجتماع بالحاخام الإسرائيلي “دافيد روزين” في قصره بالعاصمة الرياض ضمن وفد متعدد الأديان.

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم “القرني” الخلافة العثمانية، وقال إن العثمانيين احتلوا السعودية .

وتطرّق إلى قمة ماليزيا التي شارك فيها أردوغان، وقال إن قائد الأمة الإسلامية هو الملك سلمان وليس اردوغان.

وهاجم عائض القرني الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

وفضح مغرّدون تناقضات عائض القرني، وأكدوا أنه يطبق ما يصله من تعليمات من ، إرضاءً لولي العهد، بعد أن انكشفت حقيقته للعالم أجمع واتضح انه من علماء السلاطين.

ونشروا تصريحات سابقة لعائض القرني يشيد ويمتدح فيها بالرئيس التركي وبلاده .

عائض القرني يهاجم أردوغان

الداعية السعودي #عائض_القرني يخضع لأوامر ولي العهد "بن سلمان" ويخرج مهاجماً #أردوغان و #تركيا .. هذا الفيديو يفضح تناقضاته ويكشف حقيقته بعد أن أصبح أداةً بيد حُكـام الرياض‼

Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Friday, February 21, 2020

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