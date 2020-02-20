رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية: انتقاد ولي الأمر حرام شرعاً والإخوان جماعة ضالة

أثارت تصريحات جديدة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السند، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

“السند” اعتبر في تصريحاته خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية، أن أي انتقاد موجه للحاكم حرام شرعا ويعد خروجا على ولي الأمر.

وقال ما نصه:”بداية الخروج على ولاة الأمر يكون بالقول والكلام والانتقاد والتعريض بذكر المعايب”.

كما شن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاضرته التي جاءت بعنوان: “الانتماء واللحمة الوطنية”، هجوما عنيفا على جماعة الاخوان المسلمين التي وصفها بـ”الضالة”.

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وزعم أنها تعتمد على “التنكر للأوطان كقولهم (وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي) وهذا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة”.

وتابع “السند” أن “حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضا من الدين والشريعة الإسلامية”، منوها بأن “الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين وتسلط الأعداء”.

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