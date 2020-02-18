“شاهد” مرزوق الغانم يستنجد.. ما سبب “المعركة” التي اندلعت في مجلس الأمة الكويتي ؟

انتقلت عدوى الاشتباكات بين أعضاء مجلس النواب الاردني الى أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
فقد شهد المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء اشتباكاً “هوشة” بالأيدي بين عدد من النواب .
واندلع الاشتباك بين أربعة نواب هم: محمد المطير ، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.
وكان سبب الاشتباك مناقشة قانون العفو الشامل عن المتهمين في قضية “خلية العبدلي” و مقتحمي مجلس الأمة وقضايا الرأي العام.
وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة إلى يوم غدٍ الأربعاء.
وقال الغانم: “الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية”.
واضاف إن جميع اقتراحات العفو قد سقطت، مشيرا إلى أنهم يعلمون النتيجة ولكن الأوامر التي وجهت إليهم كانت بعدم إيصال المجلس للتصويت.
وقال: النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة.
وأكد أنه تعدى على الأمين العام وسحب المايك .. حاولوا جرنا إلى فتنة ومشكلة وإدخالنا مع الجمهور.