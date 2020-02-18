“شاهد” مرزوق الغانم يستنجد.. ما سبب “المعركة” التي اندلعت في مجلس الأمة الكويتي ؟

انتقلت عدوى الاشتباكات بين أعضاء مجلس النواب الاردني الى أعضاء مجلس الأمة الكويتي.



فقد شهد المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء اشتباكاً “هوشة” بالأيدي بين عدد من النواب .



واندلع الاشتباك بين أربعة نواب هم: محمد المطير ، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.

فيديو | رئيس #مجلس_الأمة يرفع الجلسة إلى الغد إثر تشابك بالأيدي بين نواب وتشابك آخر بين الحرس وبعض الحضور



• المجلس رفض بأغلبية جميع اقتراحات #العفو_الشامل عن المتهمين بقضايا الاقتحام وخلية العبدلي والرأي العام وعبدالحميد دشتي#الكويت #العفو_عند_سمو_الامير #قانون_العفو_الشامل pic.twitter.com/8LjL3RTUF3 — جرائم ومحاكم (@cckwt) February 18, 2020

وكان سبب الاشتباك مناقشة قانون العفو الشامل عن المتهمين في قضية “خلية العبدلي” و مقتحمي مجلس الأمة وقضايا الرأي العام.

وعقب ذلك رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة إلى يوم غدٍ الأربعاء.



وقال الغانم: “الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية”.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية. pic.twitter.com/bYt6XisBGr — المجلس (@Almajlliss) February 18, 2020

واضاف إن جميع اقتراحات العفو قد سقطت، مشيرا إلى أنهم يعلمون النتيجة ولكن الأوامر التي وجهت إليهم كانت بعدم إيصال المجلس للتصويت.



وقال: النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة.



وأكد أنه تعدى على الأمين العام وسحب المايك .. حاولوا جرنا إلى فتنة ومشكلة وإدخالنا مع الجمهور.