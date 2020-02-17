هل رتب صبي ابن زايد لقاء نتنياهو والبرهان؟.. “شاهد” دحلان يقود مخططا لتقسيم السودان وسيطرة الإمارات على البحر الأحمر

وجه حزب سوداني بارز اتهامات للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، بالتنسيق مع إسرائيل لتفكيك السودان عبر مخطط بانفصال إقليم دارفور وشرق السودان فضلا عن الاستيلاء على البحر الأحمر لصالح الإمارات لتنفيذ مخططاتها.

بشير آدم رحمة، الأمين العام بالإنابة لحزب “المؤتمر الشعبي السوداني” قال بحسب ما نقلته “الأناضول” إن “تطبيع السودان مع إسرائيل يحقق ما يريده الصهاينة بتفكيك البلاد”.

#مباشر_الخرطوم مؤتمر صحفي لحزب المؤتمر الشعبي حول الراهن السياسي Posted by ‎الجزيرة مباشر السودان‎ on Monday, February 17, 2020

وتابع في مؤتمر صحافي: “يعملون على انفصال دارفور والشرق للاستيلاء على البحر الأحمر، ويساعد إسرائيل في ذلك محمد دحلان لصالح الإمارات”.

فيما لم يصدر أي رد من الإمارات ومحمد دحلان بشأن الاتهامات الموجهة لهم من السياسي السوداني.

وتابع رحمة: “نطلب من عبد الفتاح البرهان -رئيس مجلس السيادة السوداني- وقف إقامة علاقات مع إسرائيل، نحن لسنا بحاجة لمن يرفع عنا العقوبات الأمريكية إذا أحسنا إدارة شؤوننا الداخلية”.

واعتبر أن “الاعتماد على الذهب فقط يمكن أن يحل أزماتنا الاقتصادية”.

وأوضح: “إذا تمت إدارته بطريقة حسنة، سيعود للسودان عوائد بقيمة 10 مليارات دولار سنويا من الذهب. الإمارات تستفيد من تهريب ذهب البلاد إليها في أسواق دبي”.

على صعيد آخر، حذر رحمة من أن مفاوضات السلام في بلاده الجارية في جنوب السودان ستؤدي إلى تمزيق البلاد بعد اعتمادها لطريقة التفاوض عبر 5 مسارات.

وأردف: “بهذه الطريقة سيؤدي السلام إلى تقسيم السودان وتمزيقه حسب المسارات في التفاوض لقضايا دارفور وجنوب كردفان وشمال السودان وشرقه بالإضافة إلى مسار الوسط”.

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي عقد سلسلة لقاءات مع الأحزاب السودانية لرفض الوصاية الأممية ومنع تمزيق السودان من خلال المخططات الخارجية.

يشار إلى أنه في 3 فبراير الجاري التقى رئيس وزراء حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية مع “البرهان”، وبرر الأخير الخطوة بأنها تصب في صالح الأمن القومي للبلاد، في إشارة إلى أنها يمكن أن تساعد في إخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. فيما خرجت احتجاجات شعبية في مدن سودانية عديدة تنديدا بالخطوة.