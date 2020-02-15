وكأنه مصاب بفيروس كورونا.. “شاهد” هكذا تعامل وزير التسامح الاماراتي مع مواطن أراد السلام عليه!

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا تسبب في موجة غضب واسعة تجاه وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان.

وظهر وزير التسامح الإماراتي في المقطع الذي أحدث ضجة كبيرة وهو يتعامل باستعلاء وفظاظة مع مواطن أراد السلام عليه في أحد المؤتمرات.

واستنكر النشطاء أسلوب وزير التسامح الفظ متسائلين كيف تكون هذه أخلاق وزير وخاصة أنه وزير للتسامح.

فيما سخر آخرون من الوزرات المستحدثة في الإمارات كوزارتي السعادة والتسامح، مشيرين إلى أن عيال زايد يهدفون من وراء هذه المسميات التغطية على سياساتهم القمعية وعمل شو إعلامي فقط.

هذا وبحسب وسائل إعلام إماراتية فقد التقى وزير التسامح، اليوم السبت البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

ورحب نهيان بالبطريرك والوفد المرافق وتبادل الحديث حول التسامح بين الأديان السماوية، مؤكدا أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس دولة الإمارات على قيم ومبادئ راسخة قائمة على التسامح والحوار والتعايش وتقبل الآخر وهي الثروة الحقيقية التي تفاخر بها الإمارات الأمم.

وذكر وزير التسامح أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم وتعزيز الجهود العالمية لنشر قيم التسامح والمحبة بين الإنسانية جمعاء.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

