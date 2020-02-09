دعارة
دعارة
حياتنا

مذيعة تسافر خارج لبنان لتمارس الدعارة مقابل المال .. وهذا ما حصل معها!

كتب وطن
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ذكر موقع “الفن” أن –لم يذكر اسمها- سافرت الى دولة غربية بحثاً عن زبائن، ممكن أن تجني منهم بعض الأموال من خلال ممارسة معهم، بعد أن جفت مداخيلها في لبنان، ولم يبقَ امامها سوى راتبها الذي لا يلبي فواتيرها الكثيرة.

وقال الموقع: من الواضح ان حظوظ هذه المذيعة كانت جداً سيئة، ولم تتمكن من اصطياد حتى زبون واحد مقابل 600 يورو، وهو المبلغ الذي تحصل عليه في هذه الدولة الغربية، فتيات يتعاملن مع وكالات متخصصة بالدعارة.

واضاف الموقع: المذيعة إتصلت بصديقة لها وطلبت منها مساعدتها لتسديد ثمن بطاقة السفر للعودة الى لبنان، وبالفعل أرسلت لها صديقتها المال، وصعدت المذيعة الى الطائرة والخيبة تسيطر على ملامحها، وقد شرحت فور وصولها الى بيروت للصديقة كيف أن ثمة شكوكاً تراودها حول إمكانية قيام إحداهن بكتابة السحر الأسود لها، لإبعاد الرجال عنها.

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